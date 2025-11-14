鐵盤「有乾血跡」遭控環境髒亂 診所醫生怒：夠乾淨了

新北市三重區慈田診所近日因環境髒亂問題引發爭議，有民眾爆料診所內部雜物堆積、診療台上放置花生米，抽血鐵盤上甚至有乾掉的血跡。面對民眾質疑，診所醫師沈能俊反駁表示，被拍照的雜亂空間是私人儲藏室，民眾未經允許進入拍照已構成違法行為。對於診療台上的花生米和環境整潔問題，沈能俊認為診所已經夠乾淨。新北市衛生局表示將派員稽查，若違反醫療法規定，最高可處5萬元罰鍰。

民眾拍下診所儲藏室雜亂的畫面。（圖／翻攝Threads@sean.0409）

一名民眾於13日陪同父親前往慈田診所抽血時，發現診所環境極度混亂，病床、桌子和各個角落都堆滿大量雜物，甚至有蒟蒻禮盒直接丟在地上。更令人擔憂的是，診療台上除了堆滿醫藥用品外，還放置了一罐花生米。該民眾表示，一走進診所就感覺像進入生化實驗室，抽血鐵盤上還有乾掉的血跡，棉花放在髒亂的檯子上，而他父親就坐在診所正中間抽血，讓他覺得很奇怪。

診所診療台上有一罐花生米。（圖／TVBS）

其他前往該診所的民眾也對環境表達了憂慮，有人表示診所內部「很亂很髒」、「東西都亂排」，並對衛生問題感到擔憂。面對這些質疑，慈田診所醫師沈能俊強烈反擊，他解釋被拍照的雜亂空間是他的儲藏室，民眾未經允許進入並拍照是違法行為，還表示打算提告。沈能俊認為這是民眾「不懂事」，將此事件比喻為「急診暴力事件」，他認為這種行為很不可取。

診所的沈醫師揚言會提告闖入儲藏室的民眾。（圖／TVBS）

對於診療台上出現花生米的問題，沈能俊不以為然，反問「診療台有花生米又怎麼樣了」。他強調自己是一人診所，從看診到打針都是他一個人處理，他認為診所環境已經整理得夠乾淨了。新北市衛生局對此回應，將派員到現場稽查，根據醫療法規定，診所必須保持環境整潔，若違法最高可處5萬元罰鍰。

值得注意的是，沈能俊在網友控訴的貼文下方，還大方分享了自己在碧潭跳水的影片，聲稱自己「練了22年」的跳水技巧「號稱是全世界第一」。此外，沈能俊過去曾因與女病患的關係登上新聞版面，如今又因診所環境問題再次引發民眾質疑。

