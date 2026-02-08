鐵砧山尋找砧愛活動 浪漫打卡抽露營區住宿券

▲桂花泉登山步道親子健行。

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】情人節想好要怎麼過了嗎？台中市政府觀光旅遊局邀請大家在西洋情人節走進山林，一起動起來讓愛情、親情雙重加溫！「台中城市郊山探旅活動－我是登山王」系列活動將於2月14日浪漫啟動，首波主打情人節限定鐵砧山「尋找砧愛」活動，邀請情侶、家人或好友，一起來鐵砧山參與活動、解鎖任務抽好禮，留下專屬於彼此的情人節回憶。

觀旅局長陳美秀推薦以情人節為主題的鐵砧山「尋找砧愛密碼」自主打卡活動（自2月14日起至3月14日止），特別感謝運動部補助此案經費，推廣鐵砧山自行車道沿線景點，巧妙地將里程數與愛情諧音結合，在鐵砧山自行車道設置了6大打卡點，民眾可於活動期間自主前往鐵砧山自行車道完成任一指定打卡點，使用手機掃描現場設置的活動QR Code並上網完成網路抽獎登記，立即獲得抽獎資格，就有機會獲得超人氣的「向海那漾」、「踏親露營」平日住宿券或實用的隨身口袋椅，快揪親朋好友一起上山，享受浪漫與運動的雙重樂趣！

觀旅局表示，除自主打卡活動精彩外，將於3月14日白色情人節當天，在鐵砧山風景區舉辦豐富多元的戶外活動，內容包含親子健行、單車騎行、不過夜露營、草地野餐、親子趣味呼拉圈競技、泥染手作體驗、PUSHBIKE小車神、台灣蒲公英生態微旅、自然音樂會、放風箏活動、循環市集、鐵砧山地質導覽解說及DOSUN電輔自行車試乘體驗等，並於2月9日中午12點起開放網路報名，報名方式及詳細資訊請至報名平台查詢（https://linktr.ee/lovegroup.ltd），敬請持續關注「台中市風景區管理所」Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/TCscenic）以獲取最新資訊。

風管所補充，透過情人節走出戶外的主題活動，鼓勵民眾在節日期間走出戶外，親近自然、享受運動樂趣，也讓鐵砧山成為情人節約會新選擇。不論是情侶放閃、親子出遊，或是好友同行，都能在山林間找到屬於自己的「砧愛密碼」。我是登山王串聯鐵砧山與大坑風景區，其中「大坑我是登山王」系列活動也將於3月至9月期間登場，陸續推出多元主題活動，邀請全民以不同方式走進山林，培養規律運動習慣，打造更有活力的城市戶外生活。

風景區管理所也貼心提醒，為便利民眾前往活動地點，建議多加利用大眾運輸工具。前往大甲鐵砧山，可搭乘181、659、661、662、668、813區1及93號公車，或自行開車停放於劍井、雕塑公園、P3停車場及忠靈祠等附屬停車場；位於鐵砧山遊客中心的「踏親Touching露營區、寵物親子餐廳」，除提供旅遊諮詢外，每週日亦有志工導覽鐵砧風情，餐廳內並有可愛的貓咪陪伴，適合親子郊遊、踏青與輕旅行。