鐵究竟有什麼功能？沒精神、掉髮也與它有關？營養師列5族群應補鐵！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】缺鐵、貧血不是女性的專利！王證瑋營養師指出，鐵是人體不可或缺的關鍵營養素，從孩童的成長發育、上班族的體力維持，到銀髮族的健康，都需要足夠的鐵來支撐。缺鐵不僅會導致貧血，還可能讓人感覺疲倦、注意力不集中，甚至出現掉髮問題。想維持好氣色與體能，從日常飲食攝取足夠鐵質是基礎。
為什麼要重視鐵的攝取？從造血到肌肉、頭髮都少不了
王證瑋營養師也列出鐵對人體的5大關鍵功能：
製造紅血球、輸送氧氣：鐵是血紅素的核心成分，能幫助氧氣順利運送到全身。若缺乏鐵，容易出現頭暈、乏力等症狀。
助頭髮健康生長：毛囊需要穩定的氧氣與營養供應才能製造頭髮，一旦缺鐵，血液供應量下降，髮絲就容易變脆弱、甚至掉落。女性常見的掉髮問題，往往與缺鐵性貧血有關。
提升免疫力：它參與免疫細胞的生成與活化，當體內鐵不足時，抵抗力會下降，更容易反覆感冒。
維持肌肉與運動表現：鐵是肌紅蛋白的重要組成，能讓肌肉獲得充足氧氣，提升運動時的力量。若運動員缺鐵，表現也可能因此打折扣。
孕期與成長：孕婦需要足夠鐵質來支持胎兒發育，而兒童與青少年，因為身體成長迅速，鐵的需求量比一般成人更高。
哪些人特別需要補鐵？營養師提醒注意事項
王證瑋營養師指出，女性，尤其經期及孕期、青少年與發育期兒童、長期素食者、長者及慢性病患者，以及運動員與重度健身族應重視補鐵。他進一步說明，鐵分為兩種型態，其中動物性食物的「血基質鐵」吸收率較高，植物性鐵則相對較低。補充鐵也建議可搭配富含維生素C的水果，能幫助提升吸收效率。不過，補鐵並非多多益善，他也提醒，過量補充可能造成腸胃不適，甚至增加氧化壓力，建議以個別需求補充、切勿盲目就吃。
【延伸閱讀】
二價鐵、三價鐵差在哪？維生素C可加強吸收？一文看懂鐵劑選擇與服用須知！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66699
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 17 小時前
血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，健康2.0 ・ 2 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沒吃也胖、皮膚變差！慢性發炎恐害罹癌 醫推「10類食物」助滅火
若經常感覺疲累、腸胃不適，甚至皮膚粗糙，可能是身體處於慢性發炎狀態。營養醫學專家劉博仁提到，慢性發炎像是「火種」，會慢慢消耗免疫系統，長期下來可能導致心血管問題、肥胖、癌症等。他建議，平時多攝取全穀雜糧、十字花科蔬菜、堅果等10種抗發炎食物，有助於降低全身性慢性發炎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
有人天天用！家中4常見用品「恐折壽」專家警告：快丟掉
你的家中可能藏著看不見的健康危機！美國一名主打長壽與功能醫學的醫師警告，有4樣常見家用品可能悄悄影響荷爾蒙、睡眠與長期健康，建議應盡快移除，其中也包括許多人愛用的香氛蠟燭、空氣清淨劑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 20 小時前
學校打流感疫苗前1天才揭曉廠牌惹怨 石崇良：家長的堅持不必要！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年流感疫情少見提早報到，出現一波「秋季流感」現象，且疾管署預估最快11月底，流感就會二度增溫，卻傳出有家長抱怨小孩子在學校接種流感疫苗，校方卻在打疫苗前一天下午才告知疫苗廠牌，根本沒時間了解及選擇。衛福部長石崇良今（13）日公開發話，強調如果孩子過去沒有特殊不良反應，家長不太需要堅持要打特定廠牌的疫苗，所有疫苗效果...匯流新聞網 ・ 31 分鐘前
運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。 營養師健康2.0 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！持續吃「深色莓果、豆製品」可改善
常覺得疲累、肩頸痠痛，可能是身體處於慢性發炎狀態。劉博仁醫師表示，長期慢性發炎會提高罹癌風險，而能夠每天改變發炎反應的方式，就是持續吃抗發炎食物，包括深色莓果、豆製品與十字花科蔬菜等。中天新聞網 ・ 1 天前
奇異果是「超級食物」！維生素C比橘子高2倍 吃奇異果嘴巴刺原因
奇異果不只是一種水果，更是營養豐富的超級食物。台大營養學專家洪泰雄指出，奇異果每100克含有高達92.7毫克的維生素C，是橘子的兩倍以上，還富含膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸及促進消化的奇異果酵素。這顆健康2.0 ・ 1 天前
營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」
秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。聯合新聞網 ・ 3 小時前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 1 天前
泫雅跳舞中倒地！醫揭3原因 嘆：快速瘦身如「癌症惡病質」
南韓女星泫雅9日在澳門表演時突然暈倒，當時她正在舞台上熱舞演唱，氣氛正熱烈，卻突然身體搖晃倒地，嚇壞全場觀眾。事後工作團隊透露，她疑似因過熱與低血糖導致身體不適，休息後已無大礙。此事件也再度引發外界對「泫雅太瘦、太胖」等外貌爭議的討論。中天新聞網 ・ 20 小時前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
起床喝咖啡恐致血糖飆升？營養師曝8項飲食均衡法
生活中心／翁莉婷報導不少人早上進辦公室前都會隨手買一杯咖啡醒腦，對上班族來說咖啡不只是提神飲料更是生活的精神支柱，同時認為它能有效提升專注力與反應速度，也被當作一種「上班的儀式感」讓人正式進入工作模式。近日，1位日本營養師在文章中提到「每天早上喝咖啡」不一定是好事，可能影響到生理系統。民視健康長照網 ・ 1 天前
這樣吃燕麥不會瘦還會胖！紅色水果不補血 常見營養迷思大解密
近年來，隨著健康意識的抬頭，民眾對於飲食營養的關注度也越來越高。然而，坊間流傳著許多營養迷思，讓人難以分辨何者為真。營養師陳怡靜表示，這些迷思無所不在，常讓人感到困惑。她認為，透過正確的營養知識，搭配健康2.0 ・ 2 小時前