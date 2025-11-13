鐵究竟有什麼功能？沒精神、掉髮也與它有關？營養師列5族群應補鐵！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】缺鐵、貧血不是女性的專利！王證瑋營養師指出，鐵是人體不可或缺的關鍵營養素，從孩童的成長發育、上班族的體力維持，到銀髮族的健康，都需要足夠的鐵來支撐。缺鐵不僅會導致貧血，還可能讓人感覺疲倦、注意力不集中，甚至出現掉髮問題。想維持好氣色與體能，從日常飲食攝取足夠鐵質是基礎。

為什麼要重視鐵的攝取？從造血到肌肉、頭髮都少不了

王證瑋營養師也列出鐵對人體的5大關鍵功能：

製造紅血球、輸送氧氣：鐵是血紅素的核心成分，能幫助氧氣順利運送到全身。若缺乏鐵，容易出現頭暈、乏力等症狀。 助頭髮健康生長：毛囊需要穩定的氧氣與營養供應才能製造頭髮，一旦缺鐵，血液供應量下降，髮絲就容易變脆弱、甚至掉落。女性常見的掉髮問題，往往與缺鐵性貧血有關。 提升免疫力：它參與免疫細胞的生成與活化，當體內鐵不足時，抵抗力會下降，更容易反覆感冒。 維持肌肉與運動表現：鐵是肌紅蛋白的重要組成，能讓肌肉獲得充足氧氣，提升運動時的力量。若運動員缺鐵，表現也可能因此打折扣。 孕期與成長：孕婦需要足夠鐵質來支持胎兒發育，而兒童與青少年，因為身體成長迅速，鐵的需求量比一般成人更高。

哪些人特別需要補鐵？營養師提醒注意事項

王證瑋營養師指出，女性，尤其經期及孕期、青少年與發育期兒童、長期素食者、長者及慢性病患者，以及運動員與重度健身族應重視補鐵。他進一步說明，鐵分為兩種型態，其中動物性食物的「血基質鐵」吸收率較高，植物性鐵則相對較低。補充鐵也建議可搭配富含維生素C的水果，能幫助提升吸收效率。不過，補鐵並非多多益善，他也提醒，過量補充可能造成腸胃不適，甚至增加氧化壓力，建議以個別需求補充、切勿盲目就吃。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66699

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw