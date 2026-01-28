鐵窗內完婚！Toyz傳獄中完婚篠崎泫免遭驅除出境 還能享受「隱藏版福利」

篠崎泫傳出跟在獄中的ToyZ已經完婚，避免ToyZ出獄後被驅逐出境。翻攝IG＠hsyan0625、toyzlol

香港籍網紅Toyz因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，目前於台中監獄服刑已滿1年9個月。近期傳出他在獄中已與交往多年的女友篠崎泫正式登記結婚。這項婚訊對Toyz而言不僅是情感的歸屬，更是法律上的「救命稻草」，身為港籍人士的他，原本在刑滿後有極大機率會被驅逐出境，如今透過成為「台灣女婿」的身分，有望合法爭取留在台灣居留。

其實在獄中結婚是可以合法申請，根據民法規定，像Toyz這樣無法親自到戶政事務所登記的特殊情況，只要跟戶籍地戶政事務所預約申請，就會有公務人員協助辦理。

首先步驟是跟看守所填寫「結婚申請報告」，說明結婚意願並提出相關文件，獄方核准後，才會安排戶政事務所進行手續。其中最關鍵的就是，篠崎泫也要同意並且自己跟戶政事務所預約，就能大功告成，讓自己在獄中的愛人Toyz刑滿之後，也能留在台灣。

爽住五星級懇親宿舍！Toyz婚後享「蜜月福利」 每月7天套房極樂生活

在獄中登記結婚除了能保住身分，更附帶了讓其他獄友稱羨的「隱藏版福利」。表現優良的受刑人，有機會在專設的「懇親宿舍」中和配偶或直系親屬同住，藉此安撫受刑人情緒，幫助重返社會。

這種制度旨在透過親情安撫受刑人情緒，而部分監所的懇親宿舍甚至被形容為「五星級規格」。宿舍內不僅提供獨立套房，內有冷氣、衛浴、電視等家電一應俱全，在其他未婚獄友眼裡，這根本是夢幻般的蜜月假期。

篠崎泫自曝正在進行凍卵。翻攝IG＠hsyan0625

每月一次極樂假期！套房冷氣衛浴一應俱全 網驚：販毒也能過蜜月

這項福利通常每個月可申請一次，每次時間最多可達7天。對於處在集體生活、環境嚴苛的獄友眼中，這無疑是避世的溫柔鄉。Toyz若能順利申請與篠崎泫在懇親宿舍重聚，將能暫時脫離鐵窗束縛，享受溫暖的夫妻時光。不少網友感嘆篠崎泫的堅貞守候，也是為Toyz刑滿後的重返社會之路鋪好基石。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



