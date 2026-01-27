鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生

Toyz（左圖）入獄前正式認愛篠崎泫（右圖），如今傳出2人已經在台中監獄登記結婚，成為台灣女婿。（翻攝自Toyz／篠崎泫IG）

香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。

Toyz因「美食公道伯」頻道成功出圈，但也因毒舌惹議，除了槓上蕭敬騰，甚至還被超哥毆打鬧上法院。（翻攝自Toyz YouTube）

從女方友人的消息傳出，原來近期他已經在獄中跟篠崎泫登記結婚，成為人夫的他不僅娶得美嬌娘、從而還獲得了台灣女婿這個身分，可說是雙喜臨門，因為Toyz是香港籍，有望藉由和中華民國籍的篠崎泫結婚，取得我國身分，保障他出獄後不被驅逐出境。

Toyz入獄前已經將投資事業和網路頻道交給人代管，古阿莫還發影片詳述Toyz的獄中生活，即使人被關還是持續賺流量。 （翻攝自Toyz YouTube）

若Toyz服滿刑期，表定2028年7月16日出獄，但若申請假釋成功，最快在今年11月就恢復自由身。根據中華民國《刑法》第95條規定：「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。」

Toyz（左）入獄前對篠崎泫（右）的態度高調又清晰，還將合照設為手機桌面，認證交往穩定。（翻攝自Toyz IG）

也就是Toyz若沒有台灣身分的話，一出獄就會直接被政府趕出門，但若順利當上台灣人，保護他在台灣的資產和未來的網紅事業，都有可能讓他東山再起，無疑是篠崎泫給了Toyz再一次驚奇重生的機會。

本刊向篠崎泫查證婚訊，她表示「之後有好消息會跟大家說。」

法務部規定，受刑人可在獄中提出結婚申請，核可後就會有戶政事務所人員協助辦理。（翻攝自矯正署台中看守所官網）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

