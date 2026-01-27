鐵窗關不住真愛2／鐵窗之戀Toyz每步都精心計算？ 獄中結婚早就有端倪

各自鬧了新緋聞，Toyz（右圖）和篠崎泫（左圖）又走回一起，熱炒曖昧關係，直播可見兩人還有同款花色枕頭套。（翻攝自篠崎泫／Toyz IG）

會跟篠崎泫在獄中結婚，從Toyz被抓去關前的宣告其實就能嗅出端倪。

畢竟Toyz跟篠崎泫熱炒緋聞一年多，早在2023年，網友便多次抓包2人的互動頻繁且曖昧，不僅穿搭同款情侶鞋、手機背殼，甚至在社群影像的背景中，出現極其相似的居家陳設。Toyz則以一貫的戲謔風格，在直播中半真半假地喊話要「養篠崎泫一輩子」，卻始終未給出正式名分。

Toyz（左）入獄最放心不下的就是篠崎泫（右），多次表達對她的心疼，還要粉絲幫忙好好照顧女生。（翻攝自向日葵YouTube）

入獄前Toyz才正式認愛，並且帶著自己媽媽和女友篠崎泫看房子。當時媒體直擊，Toyz帶著篠崎泫，現身台北市內湖區找房仲商談，那一帶向來是演藝圈天王天后置產的名人重劃區，他們除了走進VIP室外，所駕駛的也是百萬名車。

Toyz（左）在台灣投資事業多元，和蹦闆（右）開了平價飲料店，但據蹦闆稱中壢加盟店至今還在虧錢。（翻攝自蹦闆IG）

探監不間斷 鐵窗愛戀

在Toyz入獄後，篠崎泫多次在社群平台分享思念的心聲，也曾在節目《小姐不熙娣》中透露去探監的情況：每次會客僅有短暫的10分鐘，2人隔著玻璃對望，時常忍不住落淚。去年情人節時，篠崎泫雖因工作無法探監，卻感性發文稱「能隨時聯繫到對方，是件非常非常幸福的事」，根本就是觸不到的戀人，令人為之動容的鐵窗之戀。

如今看來Toyz的每一步舉動，都藏著他精心計算出來的結果。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

