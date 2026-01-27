鐵窗關不住真愛3／Toyz昔被筱崎泫劈腿傷透 一度改愛三寶媽辣模

Toyz（右）和榕榕子（左）街上牽手被直擊，當時女方還未離婚，有小王之嫌。（讀者提供）

回顧Toyz與篠崎泫一路走到婚姻，也是波瀾不斷。當時本刊報導，因為Toyz交往人選不只篠崎泫，另外還有一位三寶媽辣模榕榕子，一男兩女間的糾纏複雜。

Toyz在和篠崎泫鬧緋聞之際，身邊又出現新歡辣模榕榕子，對方是三寶媽，卻為他拋家棄夫。（翻攝自古榕榕IG）

細細回顧時空背景，Toyz其實曾在2年前跟筱崎泫交往，但女方卻遭疑在2023年初劈腿歌手陳零九、當了小三挨轟，直接造成陳零九和女友呼呼分手分得難堪，而被筱崎泫傷透的Toyz則改愛有老公的榕榕子、一路交往到榕榕子成功離婚恢復單身。

篠崎泫（左）和Toyz交往期間，被傳劈腿歌手陳零九（右），也導致呼呼被分手，讓她背上小三之名。（翻攝自篠崎泫IG）

感情生活之外，Toyz在台灣發展多年，身家也是翻倍跳。這種結果為他現在的結婚登記鋪路，證明他在台灣有穩固的生活根基與成家意願，向政府單位釋出他已是「事實上的台灣住民」的訊息。

篠崎泫這方其實也做足了準備，畢竟女生之前對Toyz所謂的高調追求、隔空喊話，都回得曖曖昧昧、不清不楚，只說是「多年好友」，但在男方入獄後，態度卻變得清晰無比。

只是為了Toyz，篠崎泫不但遭眾網友嗆「瞎妹跟毒販一起」，還笑她「人長得漂亮但選男人的眼光不怎樣」，並被揚言脫粉，讓篠崎泫嘆：「這世界充滿惡意。」不僅如此，Toyz希望篠崎泫能寄裸露照，「讓我打手槍。」對此她則問：「需要很大張嗎？」Toyz聽了笑回：「不用不用不用，我到時候再告訴妳哪個Size。」

