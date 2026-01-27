鐵窗關不住真愛4／篠崎泫豪砸5000萬買房！ Toyz大手筆贊助千萬元

雖然有消息指出Toyz買房寵篠崎泫，但女方澄清資金是由賣掉第一間房後再投入。（翻攝自篠崎泫YouTube）

讓篠崎泫不顧距離和鐵窗的阻隔都要成婚，也是因為Toyz真的對她呵護至極。

去年7月，本刊獨家報導，Toyz買房送她。篠崎泫自稱在台北內湖買下屋齡15年、室內35坪的人生第二間房產，雖然房子不算舊，但她還是決定全部翻新，打造奶茶系網美風裝潢，不只更衣室、大浴缸，連貓咪都有專屬空間，這般大手筆，讓人對演藝成就不算豐富的她所擁有的理財能力感到驚訝。

篠崎泫去年宣布買下人生第二間房產，粗估房價至少新台幣5,000萬元，連貓咪都有專屬的寵物空間。（翻攝自篠崎泫臉書）

知情人士透露，篠崎泫買下這間房產總價約5,000萬元，再加上扣除贊助後的裝潢翻新，粗估還得花上幾百萬元。其中也包括男友Toyz對她的愛，據悉，為了照顧篠崎泫，這間新居Toyz也贊助了新台幣千萬元。Toyz在入獄前最捨不得的就是篠崎泫，還要粉絲幫忙好好照顧女生，自己也付出了行動，其中包含了現實的考量。

篠崎泫買了新房後很開心，連拍系列影片介紹裝潢與家具、家電。 （翻攝自篠崎泫YouTube）

畢竟Toyz是外國人（香港人），之前他在台灣投資飲料店及各種收入等資產，幾乎都是掛在合夥人名下，因此入獄前他忙著將這些財產交給身邊人管理，也是為了能安心服完刑期。對於當時Toyz「買房寵女友」報導，篠崎泫只透露是將第一間房賣掉後，才將所得資金投入第二間房產，回應「感謝大家關心，後續關於這相關的問題就不再解釋。」

