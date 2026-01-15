鐵粉熱情招待食慾大開 詹雅雯曝歌壇35年心聲

記者王丹荷／綜合報導

金曲歌后詹雅雯擔任《誰來晚餐》來賓，拜訪熱愛健身的小龍一家人；已是第4度擔任神秘嘉賓的她直言，這次對她來說「意義很不一樣」，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面。面對這次拜訪的家庭，她特別有感於對方能在低潮後把自己「拉起來」，並走向「真正正確的道路」，詹雅雯感性表示：「這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見。」

詹雅雯2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，被封為「慈善歌后」。節目中，詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，因為她記得詹雅雯喜歡吃辣，還強調自己是詹雅雯的鐵粉，曾特地去中興大學追過她的演唱會。遇到粉絲如此熱情的招待讓詹雅雯開心不已，笑說原本以為緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼：「怎麼可以不吃多一點」，立刻胃口大開盡情享用。

熱鬧的餐桌讓詹雅雯突然很感慨，談及家庭成員之間的相處，她特別強調「緣分」的重要性，聊起自己35年的歌壇生涯，坦言1個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動，「真的都要把握這個當下！」

詹雅雯擔任《誰來晚餐16》來賓。（公視提供）

