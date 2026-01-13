鐵線外露！公園彈跳床「割傷童」 台東縣府：加強管理

台東縣 / 綜合報導

台東第一座大型兒童運動公園，是當地許多家長帶孩子遊玩放電的地方。但啟用至今不到三年，有家長在網路上發出圖文揭露，兒子玩彈跳床時，被冒出的鐵線割傷手部，也有家長質疑設施管理不當。對此，縣府表示，都有固定排人檢修清理，但園區比較大，會有空窗期，承諾未來會加強管理。

民眾說：「來爸爸教你，手手抓著，這個腳腳。」小朋友兩手抓著搖搖馬，在公園遊樂場開心玩耍，親子間笑聲不斷，卻有人在這受傷，男童小小的手掌上，一道明顯傷口，不只破皮又紅又腫還說痛痛，讓家長好心疼，除了通報1999，還PO出圖文，直指肇事器材就是它， 小朋友們喜愛的彈跳床，已被放上三角錐，還綁上危險請勿靠近的繩子，因為仔細一看，彈簧床內的鋼絲，竟然露了出來。

民眾李小姐說：「會有點擔心，還是會有點擔心，因為不曉得前一個使用者到底是什麼樣的狀況，我們家長也要去注意說，遊樂設施有沒有破損，會不會有安全的顧慮。」

讓當地居民難以接受的原因，是因為讓孩子受傷的地方，在台東兒童運動公園，號稱第一座旗艦型兒童特色公園，還按照年齡分級遊樂器材，其中為了2到6歲的小小孩們，設立專屬的幼齡遊戲區，除了更新安全地墊，增加組合類遊具外，擔心小朋友玩到中暑，還增設了遮陽帆布，啟用不到三年，如今也被質疑設備管理不善。

台東縣府行政處副處長霓卡說：「風吹日曬雨淋，難免在戶外型的(遊具)，就會需要特別的留意，但我們也大概也有聽聞過，就是有一些比較年長的大朋友，就也在上面彈跳，所以可能會加速這個設備的一個耗損，所以這個部分我們可能以後會再特別留意。」縣府強調，每年都有編列修繕預算，也安排人員清潔檢修，但園區較大管理不易，承諾未來會嚴格把關。

