「鐵肺歌后」鄧紫棋斜槓出版首部長篇小說 入圍陸科幻最高獎

香港知名歌手、「鐵肺歌后」鄧紫棋「斜槓」成為作家還入圍大獎！鄧紫棋於2025年出版的首部長篇科幻小說《啓示路》，近日入選大陸第37屆銀河獎最佳原創圖書票選名單。據悉，該獎項被譽為「中國科幻最高獎」，是大陸科幻領域歷史最悠久且最具影響力的專業獎項。

鄧紫棋回顧自己2025年 發表20萬字《啓示路》小說，圓了童年作家夢。 （圖／翻攝FB「G.E.M. 鄧紫棋」）

根據陸媒《紅網》，第37屆銀河獎於1月1日公布海選投票名單。根據該獎項組委會介紹，本屆獎項設置分為「徵文獎」和「行業獎」2個部分，《啓示路》被分類在行業獎部分。銀河獎誕生於1985年，在大陸科幻界具有重要地位。

鄧紫棋今年1月1日發布2025年回顧時，特別提及發表《啓示路》一事，稱這圓了自己童年的作家夢。《啓示路》的市場表現亮眼，成為2025年最暢銷的科幻新作之一。預售啟動後，定價298元人民幣的「恆藏版」銷量迅速突破20萬本，在低迷的文學市場中表現驚人。

曾擔任多屆「科幻星雲獎」評審的科幻文化資深研究者張凡表示，他對鄧紫棋寫科幻小說並不意外。張凡指，早在幾年前就關注到鄧紫棋的音樂創作有意進行「科幻敘事」。

張凡舉例稱，鄧紫棋的知名歌曲《光年之外》，由她作詞作曲，為科幻電影《星際過客》製作的中文主題曲。他認為，鄧紫棋將自己對科幻的興趣從音樂延伸到科幻小說的創作上，是順理成章的事情。

