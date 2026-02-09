鐵腕取締違法白牌車 中市交通局聯合稽查守護乘客安全

鐵腕取締違法白牌車， 中市交通局聯合稽查守護乘客安全與權益。（圖：中市府提供）

寒假旅遊旺季，為保障民眾搭乘計程車權益，台中市政府交通局聯合警察局及監理單位，在各大車站、重要觀光景點及違規熱點，稽查非法營業白牌車，若查證屬實，依違反「公路法」及「汽車運輸業管理規則」等法令開罰，可處最低10萬元以上罰鍰，連續違規者最重吊銷駕照、行照與牌照，遏止白牌車違法載客。

交通局長葉昭甫表示，依據「公路法」第77條規定，未依法申請核准而經營汽車運輸業者，處10萬元以上、2,500萬元以下罰鍰，針對白牌車違規駕駛違反規定，非法營業車輛的牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，或吊銷駕照，被吊銷駕照後未滿2年不得再請領或考領。台中市政府統計自110年至114年12月底共舉發45件，每件處以最低10萬元以上不等罰鍰，總計裁罰達454萬元。

交通局指出，現正值寒假期間，接著農曆春節來臨，民眾出遊、商務或訪友逛街等外出的交通需求多，也有很多遊客安排來台中觀光，交通工具如選擇搭乘計程車時，籲請搭乘「白底紅字」的合法經營計程車，不論是一般黃色計程車或多元化計程車都可以從車牌辨識，確保消費者權益。

交通局說，白牌車即一般自用小客車，未投保乘客責任險，如果發生事故傷亡或財物損失等，乘客無法請求賠償；合法的計程車則均依規投保乘客責任險，除了提供保障，倘若搭車發生消費糾紛，消費者能透過政府機制適時獲得處理，因此市府持續為民眾安全把關，共同打擊不法，並保障合法計程車業者。

交通局表示，市府持續受理自用車違法營業檢舉案件並依法查處，民眾若發現白牌車違法載客情形，可透過1999市民服務一碼通專線或市政信箱，提供違法車號、駕駛姓名、乘車時間及地點或檢附照片、影片等相關證據檢舉，查證屬實者將依規裁處。提醒民眾切勿搭乘非法營業白牌車，以保障自身搭乘的安全與權益。（寇世菁報導）