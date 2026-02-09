鐵腕取締違法白牌車 中市寒假聯合稽查持續進行

為維護市民與旅客搭乘計程車的安全與權益，台中市政府交通局於寒假旅遊旺季期間，持續不定期聯合警察局及監理機關，在各大車站、熱門觀光景點及違規熱點加強稽查，嚴格取締非法營業的白牌車。交通局表示，非法白牌車經查證屬實者，將依《公路法》及《汽車運輸業管理規則》等相關法令裁處，最低可處新台幣10萬元以上罰鍰，情節重大或累犯者，並得吊扣或吊銷駕照、行照及車牌，以遏止違法載客行為，維護公共運輸市場秩序。

交通局長葉昭甫表示，依《公路法》第77條規定，未依法申請核准即經營汽車運輸業者，可處10萬元以上、最高2,500萬元以下罰鍰；違規車輛的牌照及駕駛人駕照，得吊扣4個月至1年，或直接吊銷，且遭吊銷後2年內不得再行考領。市府統計，自民國110年至114年12月底止，共舉發45件白牌車違規案件，裁罰金額合計達454萬元。

交通局指出，寒假期間接續農曆春節，民眾返鄉、旅遊及商務活動頻繁，交通需求大幅增加，也吸引不少外地遊客來台中觀光，市府呼籲，民眾若需搭乘計程車，應選擇車牌為「白底紅字」的合法計程車，不論是傳統黃色計程車或多元化計程車，均可由車牌外觀辨識，以保障自身消費與乘車安全。

交通局進一步說明，白牌車屬一般自用小客車，未依法投保乘客責任保險，一旦發生交通事故，乘客恐難以獲得完整賠償；合法計程車則均依規定投保相關保險，若發生消費或服務爭議，也可循政府機制申訴處理，對乘客權益較有保障。

市府表示，將持續受理並查處自用車違法營業案件，民眾如發現疑似白牌車非法載客情形，可撥打1999市民服務專線或透過市政信箱檢舉，並提供車號、駕駛姓名、乘車時間與地點，或檢附照片、影片等佐證資料，交通局也再次提醒，切勿搭乘非法營業車輛，以確保自身安全與權益。












