鐵腕執行斷水斷電！中市府嚴查非法日租套房

台中市旅宿需求逐年增加，2024年住宿人次達893萬，居六都第二；今年1至10月亦已超過754萬人次，為確保旅客住宿安全及消費權益，台中市政府近日對3家位於西屯區的日租套房執行斷水斷電，延續上半年已強制處分的4家業者，以防範非法旅宿持續營運。

觀光旅遊局指出，所謂日租套房屬於非法旅宿，常出現在逢甲、一中、勤美等商圈周邊，多以自助入住、交通便利與高CP值為訴求吸引旅客，但並未通過建管、消防、衛生、環保與觀光主管機關的審核，也未投保公共意外責任險，部分業者要求旅客取消訂房平台交易、改以私訊聯繫或現金付款，使交易過程缺乏保障，若發生消費糾紛或安全事故，求償不易。

此次被強制斷水斷電的3處日租套房分別位於逢甲商圈附近的社區住宅、一般民宅及公寓大樓內，市府旅館業聯合稽查小組於2023至2025年間多次查獲非法經營事證，並依《發展觀光條例》裁罰兩次以上且勒令歇業，但業者仍持續營業，為保障旅客安全，觀旅局8日及9日會同警察局、都發局、消防局、環保局、台電及自來水公司到場拆除水電設備，停止供水與供電。

觀旅局表示，非法旅宿已列為市府重點查緝對象，除了定期監測線上違規廣告，也在平假日持續與相關單位聯合稽查；若查獲業者在勒令歇業後仍營業，除加重裁罰外，亦會依規定採取斷水斷電、封閉或其他必要措施，以立即制止非法經營。

市府提醒，隨著2025台中耶誕嘉年華、五月天演唱會及跨年晚會等大型活動陸續登場，旅宿需求將持續增加。觀旅局呼籲民眾，並非所有在Airbnb、Agoda、Booking.com等平台上架的房源皆為合法旅館或民宿，外出前應先至「台灣旅宿網」查詢合法業者資訊，或於現場確認是否懸掛旅館業、民宿登記證及專用標識牌。

市府也提醒，若民眾發現疑似非法日租套房，可檢附明確證據向觀旅局提出檢舉；經查證屬實且為首次裁罰、罰鍰達新臺幣10萬元以上者，在業者完成繳納後，檢舉人可獲得罰鍰10%至15%的獎金。