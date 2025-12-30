鐵腕護治安！新北警建立防護網 斷絕幫派介入重劃區

新北市警局卅日會同北檢共同召開「央北暨十四張重劃區安全維護暨與民有約座談會」，強化跨局處合作、共建治安防護網。(讀者提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市央北重劃區近年隨著重大公共建設與住宅開發陸續完成，已成為重要的新興生活圈。為提前因應人口快速移入、工地林立所帶來的治安與交通新課題，新北市警察局於今(30)日主動出擊，由市警局長方仰寧連袂臺北地檢署黑金組主任檢察官李仲仁共同召開「央北暨十四張重劃區安全維護暨與民有約座談會」，邀集新北市政府團隊相關局處工務局、交通局、環保局等、地方仕紳、建商代表、議員等共同強化跨局處合作，共同建構更周延的治安防護網，以確保央北重劃區在開發新建過程的順利發展與安全。

會中重點於重劃區治安維護、研議檢、警與市府團隊聯手預防幫派勢力侵入的具體防制作為。新北警方透過犯罪樣態分析與實務經驗分享，提出嚴防幫派介入工地、強化工地巡邏密度、建立即時通報機制等策略，降低不法勢力介入的空間。同時，也邀集地方仕紳與民意代表，深化警民合作，發現問題即時反應，形成共同防制犯罪的社會網絡。

此外，工地交通動線的規劃與安全維持亦成為本次討論的重要議題之一。央北重劃區工程密集，大型工地機具進出頻繁，導致交通混亂衍生治安、交安與公共安全問題。警方與交通、工務單位共同檢視現行施工動線，研議分流措施、時段管制及臨時號誌與照明設置，確保人車安全並降低事故發生率。透過跨局處協調，讓交通管理與治安維護相互配合，提升整體執行效能。

方仰寧強調，幫派零容忍是新北市不變的原則，絕不容許幫派不法介入重劃區土地開發，謀取不法所得壯大幫派勢力。本局將持續與臺北市地檢署聯手強化跨局處治安防護網，精準打擊犯罪，並善用科技警政工具，提升偵查效率。