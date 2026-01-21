鐵腕阻止炒房 川普簽行政命令防炒房客買單戶住宅

美國總統川普於美東時間1月20日簽署一項廣泛行政命令，針對華爾街支持的投資者大規模購買單戶住宅的行為，指出此舉已將美國家庭擠出購屋市場，並將社區轉變為企業資產而非居住空間。



這項命令指示多個聯邦機構限制對此類購屋行為的聯邦支持，並呼籲司法部（DOJ）與聯邦貿易委員會（FTC）加強對住房市場中大型機構投資者的反托拉斯審查。



川普批華爾街排擠有意購屋的家庭



川普在命令中寫道：「購買並擁有住宅長期以來被視為美國夢想的巔峰，也是家庭投資並累積終生財富的方式。」他表示，這個夢想對許多美國人，尤其是首次購屋者，已變得越來越遙不可及。

川普進一步指出：「與此同時，單戶住宅常集中於特定社區，被華爾街大型投資者收購，排擠了有意購屋的家庭。」

川普主張，個人購屋者無法與機構資本競爭，他說：「勤奮的年輕家庭無法有效與華爾街企業及其龐大資源競爭入門級住宅。」他補充道：「原本由中產階級美國家庭掌控的社區與鄰里，如今由遙遠的企業利益主導。人們居住在住宅中，而非企業。」

行政命令宣示，川普政府政策為「大型機構投資者不應購買原本可由家庭購置的單戶住宅」。在60天內，多個聯邦機構須發布指引，防止聯邦政府支持此類購屋行為。川普並下令司法部長與聯邦貿易委員會主席審查單戶住宅的大規模收購，評估潛在的反競爭影響。

指示白宮幕僚準備立法



住房與城市發展部（HUD）亦被指示，要求參與聯邦住房援助計畫的房東揭露所有權與管理資訊，以辨識「大型機構投資者的任何參與」。命令允許「適當且狹隘的例外」，適用於專為租賃而規劃、許可、融資與興建的建置租賃社區，此規定目的是保留合法的租賃開發。

川普還表示，此舉不僅是暫時措施，並指示白宮高階幕僚準備立法，將此政策轉為法律。

川普將此命令定位為經濟與道德議題，他寫道，其政府「將採取果斷行動，阻止華爾街將美國社區視為交易場所，並賦權美國家庭擁有自家住宅」。

白宮隨命令附上的事實說明指出，這個政策目的是「在住房市場中優先美國家庭」，並主張機構購屋者在許多社區排擠了首次購屋者。



