鐵警動員台高鐵替代役及志工 強化跨年元旦疏運安全

cnews204251231a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

鐵路警察局有鑑於台鐵於昨（30）日，發生民眾涉嫌恐嚇公眾案，還有12月19日北捷的隨機襲擊案件。已持續強化台、高鐵跨年、元旦站車維安工作。鐵路警察局表示，局長陳錦坤已指示各分局、護車大隊等，落實警戒巡邏及檢查，要求所屬「報案快、到場快、處置快」，並結合志工民力資源、台高鐵公司及保全等友軍，達到即時應變效能，確保民眾安全。

鐵路警察局表示，跨年晚會、元旦升旗典禮開跑，全台將舉辦37場活動，也將投入警力全面淨化鐵路站車場域，提高現場緊急應變處置，嚴防搭乘台、高鐵及捷運轉乘旅客，人潮推擠與踩踏事件。

廣告 廣告

鐵路警察局表示，加強防範措施，包括提高見警率：加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫及立即應處。強化聯防機制：協同台、高鐵從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。

cnews204251231a08

另外，也要求落實快速通報及反應：各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。現場應變處置：接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

鐵路警察局長陳錦坤表示，鐵警站在維護鐵路治安與交通第一線，堅守崗位，不因節慶活動而有絲毫鬆懈，加強現場督導，自己也會於台北車站坐鎮指揮，副局長廖國政、主任秘書高鎮文及督察長張泰賓等，則分別前往台中分局、台北分局及高雄分局等，了解整備及執行情形，並慰勉執勤員警辛勞。

鐵路警察局呼籲，參加跨年、元旦活動乘車民眾，務必配合警方及站方引導、管制及檢查，留意自身健康及安全。

cnews204251231a08

照片來源：鐵路警察局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

包包藏菜刀進法院 48歲婦辯閨密教切菜

帶著寵物玩新北 20條旅遊路線報你知

【文章轉載請註明出處】