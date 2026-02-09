鐵警、台鐵聯手推「食炸開運便當」 五道菜色暗藏防詐密碼

農曆春節返鄉潮即將湧現，詐騙集團也蠢蠢欲動，內政部警政署鐵路警察局與國營臺灣鐵路股份有限公司攜手合作，於今（9）日首度推出春節限定的「食炸開運便當」，以創意方式提醒民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包。

內政部警政署鐵路警察局與國營臺灣鐵路股份有限公司攜手合作，於今（9）日首度推出春節限定的「食炸開運便當」，以創意方式提醒民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包。（圖／翻攝畫面）

「食炸開運便當」的最大特色，在於將「防詐五步驟」巧妙融入五道經典菜色中，透過諧音與意象讓民眾在享用美食的同時，也能潛移默化記住防詐要訣。這款便當售價199元，將於臺鐵臺北（含七堵）、臺中、高雄及花蓮等車站的餐旅分處限量供應至2月26日。

內政部警政署鐵路警察局與國營臺灣鐵路股份有限公司攜手合作，於今（9）日首度推出春節限定的「食炸開運便當」，以創意方式提醒民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包。（圖／翻攝畫面）

首賣記者會在臺北車站盛大舉行，現場充滿濃厚年節氣氛。上午11時整，隨著象徵臺鐵懷舊文化的「搖鈴聲」響起，臺鐵公司副總經理劉雙火與鐵路警察局副局長高鎮文共同主持開賣儀式，吸引大批旅客排隊搶購。

內政部警政署鐵路警察局與國營臺灣鐵路股份有限公司攜手合作，於今（9）日首度推出春節限定的「食炸開運便當」，以創意方式提醒民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包。（圖／翻攝畫面）

「農曆春節前後不僅是民眾返鄉團圓的日子，也是資金流動的高峰期，詐騙集團往往趁虛而入。」高鎮文副局長表示，這次將生硬的防詐口號轉化為美味菜色，希望透過與臺鐵合作，讓大家在品嚐便當時，也能將「防詐抗體」內化於心。

內政部警政署鐵路警察局與國營臺灣鐵路股份有限公司攜手合作，於今（9）日首度推出春節限定的「食炸開運便當」，以創意方式提醒民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包。（圖／翻攝畫面）

劉雙火副總經理則指出，臺鐵便當承載著許多旅客旅途中的溫暖回憶，此次推出的「食炸開運便當」不僅食材高檔，更是一份充滿祝福的「平安符」，期盼能為旅客帶來滿滿好運。

內政部警政署鐵路警察局與國營臺灣鐵路股份有限公司攜手合作，於今（9）日首度推出春節限定的「食炸開運便當」，以創意方式提醒民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包。（圖／翻攝畫面）

這款為期18天限時販售的便當，將「防詐五步驟」轉化為五道菜色：金黃酥脆的國產厚切「黃金炸豬排」，取「食炸」諧音代表「識詐」，象徵一眼識破詐騙手法；鮮嫩的「蔥油雞絲」提醒民眾接到陌生來電時，要「蔥（從）容應對」，保持冷靜；年節必備的「芥菜干貝」則寓意面對高獲利投資誘惑時，必須「提高警芥（戒）」；爽脆的「芹菜蘑菇」意指採取匯款行動前，務必「芹（勤）加查證」；而正宗台式「蒜味香腸」則象徵凡事精打細算，才不會「遭人暗蒜（算）」。

內政部警政署鐵路警察局與國營臺灣鐵路股份有限公司攜手合作，於今（9）日首度推出春節限定的「食炸開運便當」，以創意方式提醒民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包。（圖／翻攝畫面）

鐵路警察局強調，防詐宣導應融入生活而非只是教條。在春節疏運期間，全體同仁將堅守崗位，與民眾共同「吃得安心、行得平安、守住安薪」。他們也特別呼籲，旅客若在旅途中遇到可疑狀況，或接獲不明來電，請務必謹記便當盒上的叮嚀，撥打165反詐騙專線查證。

內政部警政署鐵路警察局與國營臺灣鐵路股份有限公司攜手合作，於今（9）日首度推出春節限定的「食炸開運便當」，以創意方式提醒民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包。（圖／翻攝畫面）

【販售資訊】

販售期間：115年2月9日（一）至2月26日（四），每日限量供應。

販售據點：臺鐵臺北（含七堵）、臺中、高雄及花蓮等車站臺鐵餐旅分處。（詳以臺鐵公司公告為主）

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

