鐵路地下化延宕與志願服務亂象 謝美英議員:加強交通疏導與防弊規畫

針對桃園鐵路地下化工程延宕，市議員謝美英議員市政總質詢指出，臨時軌工程明年才完工，內壢地區交通頻繁阻塞，民眾苦不堪言。她回顧，今年五月已要求成立內壢後站交通應變小組，平交道異常時即時通報，警察局協助疏導，交通局在連動路口設置警示看板並提前推播改道訊息。

謝美英議員表示，內壢地區共有四個平交道，一旦任何一個平交道有狀況，周邊路口立刻回堵成停車場，短短幾個月內已多次發生，民眾每天載小孩上學及上班都可能遲到。她指出，回堵時間經常長達40分鐘至1小時，里長電話忙翻。整理交通癱瘓原因，雨天造成台鐵紅外線感應異常與廣播故障是最大因素，另有車輛或行人闖入鐵軌造成柵欄損壞等。謝美英議員強調，地下化工程尚未開始，交通噩夢卻提前上演，呼籲市府要求鐵道局調派人力協助，維護系統與設備，避免交通問題全落在第一線站務人員肩上。

此外，謝美英議員指出，志願服務學習政策衍生亂象，部分學生透過補習班或單位換取時數，扭曲學習目的。警消單位因安全與操作限制，學生無法實際參與，卻仍需派人看顧，形成「保母化」問題。她強調，學校師長與教育局應建立防弊機制，提供安全且適宜的環境與過程，讓學生真正了解服務學習意義，培養責任感與公民意識，避免淪為「集點大賽」。

謝美英議員呼籲，市府應正視交通與教育兩大議題，提出專案協助與制度防護，才能改善內壢生活品質及志願服務環境，讓市民與學生都能受益。

