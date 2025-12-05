鐵路地下化明年底通車

明年底南鐵立體化軌道將切換至地下通車及啟用台南地下車道。圖為台南車站軌道層。（交通部鐵道局臉書截圖）

記者林雪娟∕台南報導

明年，台南交通將大升級！捷運第一期藍線綜合規劃，交通局力拚一一五年底，完成統包工程招標及先期工動工，預計六年後通車，另外台南地區鐵路立體化，長度八點二三公里的台南市鐵路地下化隧道主結構全線完成，鐵道局預計明年底軌道切換至地下通車及啟用台南地下車站。

交通局五日舉辦年終記者會，繳出亮麗交通成果。局長王銘德表示，捷運第一期藍線已獲行政院核定，基本設計也同步展開，目標一一五年完成統包招標、啟動先期工程，力拚六年後通車。其他路線包括第一期藍線延伸線、紅線、深綠線等，也都已送中央審議；綠線正在做最後修訂，黃線的可行性研究也持續推進，屆時台南也將邁入捷運城市行列。

另一項重大工程是台南鐵路地下化。全長八點二三公里主隧道已全部完成，鐵道局預估明年底就會把軌道切換到地下，全新的台南地下車站也同步啟用。新增林森站、南台南站，預計於一一八年九月、一一九年九月啟用。

而小黃公車也首度進入原台南市區。交通局表示，明年年中，小黃公車開至南區的喜樹、灣裡地區，終點站則為東區市立醫院。交通局表示，小黃公車目前共有四十二條路線，遍及二十七區，溪北達到區區有小黃公車目標，至今服務超過三十七萬人次，明年度預計再開出十條新路線，以白河、新營、鹽水、柳營為主，最特別的是，將於南區規劃小黃公車，主要是議員周麗津為喜灣民眾請命，目前有公車前往高鐵和成醫，卻無法前往市醫，因此計畫明年中推出，這也是原市區中，首條小黃公車，將可嘉惠當地求診居民。