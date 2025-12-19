鐵路地下化進度落後怪張善政？ 桃市府酸：民進黨不讓范雲認養桃園是對的

桃園市政府新聞處長羅楚東。





立法委員范雲18日在網路節目上聲稱，桃園鐵路地下化進度落後、經費暴增要怪張善政市長，桃園市政府新聞處長羅楚東回應表示，范委員為了攻擊張市長，卻連主責單位是鐵道局都搞不清楚，沾沾自喜以為攻擊到桃園市政府，實際上卻是句句都射向鐵道局。范委員的發言，也恰恰說明了，為什麼民進黨中央當初選擇不再讓她認養桃園，現在回頭看，這個決定確實很正確。

羅楚東指出，桃園鐵路地下化的主辦與執行機關，依法就是交通部鐵道局；無論是工程進度、工期調整，或經費增加，都是由鐵道局提出並報請行政院核定。桃園市政府各相關局處，包括交通局、捷工局、都發局等，從配套措施到交通管制，均全力配合、共同推動。范委員毫無邏輯的發言，讓市府替長期努力推動鐵路地下化的鐵道局同仁感到不值。

羅楚東說，鐵路地下化進度落後，桃園市民才是最大的受害者，真正該被監督的，是中央執行單位，而不是被拿來當政治靶子的地方政府。奉勸范委員，上節目前先把功課做好，搞清楚誰負責、誰執行，再來談監督，才不會讓貽笑大方。



