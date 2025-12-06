鐵路新規預告上路！月台「嬉戲、跨越黃線」擬最高罰7500元

記者柯美儀／台北報導

未來旅客月台嬉戲、跨越警戒線等將可開罰。（示意圖／資料照）

交通部預告修正《鐵路法》部分條文，參照《大眾捷運法》強化旅客管理規範，將旅客「不聽勸阻」的違規情況訂得更明確，包括跨越月台黃色警戒線、在月台嬉戲、追逐，以及搭乘電扶梯時不依規定方向行走或奔跑，若勸阻不聽，可處1500至7500元罰鍰。修正草案自5日起預告60天，將蒐集各界意見、邀集專家學者討論後，進入後續法制作業。

為維護鐵路站車安全與秩序，交通部預告修正《鐵路法》，修法明定只要旅客在月台跨越警戒線，將可開罰1500元到7500元；月台嬉戲、追逐或在電扶梯上逆行、奔跑等行為，也將納入同額度處罰範圍。

廣告 廣告

逃票方面，現行規定的「不按規定處所出入車站或上下車」將調整為「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」，讓逃票樣態定義更清楚，違者同樣開罰1500至7500元。

針對列車駕駛人毒駕，處分也全面加重。現行是駕駛因毒品使用導致重大事故才可廢照，修法後只要查到駕駛施用毒品，不論是否造成事故，鐵道局都必須廢止其駕駛執照。

鐵道局表示，草案將在預告期間廣納各界意見，之後進入法制作業，後續還要提報行政院核定，再送立法院修法，何時正式上路仍須視後續進度而定。

更多三立新聞網報導

機票又要變貴！3大國航明起調漲燃油附加費 長程航段多收204元

女兒遭霸凌「無力走路、癲癇發作」 網紅醫師心痛報案：司法調查中

信義區28歲女「虐死14隻貓！」鄰居倒垃圾聞到屍臭 焚化場找回屍體

起薪上看7.5萬！新北捷運公司徵才108人 報名資格、職缺一次看

