鐵路新規！月台嬉戲、跨警戒線4違規 擬最高罰7500元

交通部預告修正《鐵路法》部分條文，跨越月台警戒線、在月台嬉戲、追逐、搭電扶梯不依遵行方向行走或奔跑，不聽勸阻者將開罰。（示意圖／蔡明亘攝）

交通部預告修正《鐵路法》部分條文，參照大眾捷運法，將旅客不聽勸阻情形，規定更明確，其中更新增「4大違規樣態」，包括跨越月台警戒線、在月台嬉戲、在月台追逐、搭電扶梯不依遵行方向行走或奔跑，不聽勸阻將開罰1500元至7500元罰鍰。修正草案將預告60天，期間將蒐集各間意見，邀專家學者討論後進入法制作業程序。

現行規定，旅客在列車行駛中，坐立出入台階或妨礙關閉或擅自開啟車門不聽禁止，將會開罰，考量實務需求，這次修正為「妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟」；逃票方面，原規定不按規定處所出入車站或上下車不聽勸阻將開罰，將修正為「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」，將驗票程序定義更明確。皆處1500元至7500元罰鍰。

目前台鐵正試辦建置月台門，旅客跨越月台警戒線並無罰則。交通部指出，旅客違規樣態中，這次修法新增，於月台上嬉戲、追逐、跨越月台警戒線，或於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，不聽勸阻，將會開罰，同樣處1500元至7500元罰鍰。

此外，針對台鐵月台門設置進度，台鐵公司說明，目前高雄站月台門試辦工程，第一階段小區域裝設及功能驗證已完成，預計115年3月第2B月台側全面安裝完成，5月完成測試運轉。

台鐵公司表示，因月台門建置涉及場站配置、月台形式、車種特性、營運條件及人行安全空間等多重技術考量因素，需透過實際試辦成果進行效益與可行性。待高雄站完成試辦後，綜合考量前揭條件並依本公司營運需求及旅運進出人數等謹慎評估後，再編列預算分年推動辦理。

交通部考量鐵路機構為配合政府觀光與運輸政策，採行多元化車票行銷優惠，現行鐵路車票不限以購買方式取得，例如套票中就含有車票。為避免有心人士將車票加價出售等不正當利益行為，這次修法也將罰則從依「車票價格」開罰5至30倍改為以「運價」開罰5至30倍罰鍰。

對於列車駕駛人員毒駕處罰也變更嚴格，過往規定毒駕若因故意或過失導致發生重大行車事故，鐵道局得廢止駕駛員執照，修法改為只要抓到駕駛施用毒品，無論有無發生事故，鐵道局應廢止其駕駛執照。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

