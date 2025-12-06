鐵路新規！月台嬉戲、跨越警戒線 最高可罰7500元

搭車族要注意了！交通部預告修正《鐵路法》部分條文，為提升行車安全，將參照《大眾捷運法》新增違規事項。未來在台鐵或高鐵月台上嬉戲、追逐、跨越月台警戒線，或在電扶梯上不按遵行方向行走等行為，最高可處7500元罰鍰，若列車行駛中攀附、跳車，或逃票經勸導不聽，將可加倍處罰。

「逆向跑電扶梯」也違規 不聽勸罰1500-7500元

交通部預告修正《鐵路法》，未來月台上的黃線可說是「結界」，民眾若跨越且不聽勸阻，最高可處7500元罰鍰。

新制上路後，跨越黃線屢勸不聽者將開罰。圖／台視新聞

目前台鐵、高鐵對越線行為都無法可罰，但修法上路後若屢勸不聽即可開罰。另外，在電扶梯上逆向行走、在月台奔跑或嬉戲等行為不聽勸阻，也將列入處罰範圍。

逆向走手扶梯、月台追逐也將列入處罰範圍。圖／台視新聞

列車行駛中攀登或跳車 勸導不聽「加倍處罰」

為了維護行車安全，修法草案也列出相關罰則，若在「列車行駛中」攀附、攀登或跳車，或不按規定方式出入站、上下車且勸導不聽，將從現行最高7500元加倍處罰。此外，在車站內販售商品、募捐，或未經許可攜帶寵物，也將明定列入違規事項。

交通部鐵道局表示，此次修法參考《大眾捷運法》相關規範，對於旅客不聽勸阻的行為樣態訂得更加明確。

列車行駛中禁止攀登或跳車，勸導不聽「加倍處罰」。圖／台視新聞

列車駕駛使用毒品 鐵道局應廢止駕駛執照

針對列車駕駛使用毒品的情形，修法草案也明確規定，鐵道局應廢止其駕駛執照，此次修正草案將預告60天，蒐集各界意見，希望新法上路後能打造更安全的乘車環境。

列車駕駛使用毒品將廢止其駕駛執照。圖／台視新聞

台北／葉宣婕、黃明聖 責任編輯／蔡尚晉

