鐵路月台嬉戲、追逐、跨越警戒線 交部擬修法最高罰7500元

交通部本周預告修正鐵路法部分條文，未來在鐵路機構月台上嬉戲、追逐、跨越月台警戒線，或在電扶梯上不按遵行方向行走，不聽勸阻，可處新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。交通部鐵道局表示，這次鐵路法部分條文有關旅客部分，參考大眾捷運法，將旅客不聽勸阻的情形規定更明確。

交通部本周預告修正鐵路法部分條文，未來在鐵路機構月台上嬉戲、追逐、跨越月台警戒線，或在電扶梯上不按遵行方向行走，不聽勸阻，可處新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。（示意圖／中央社資料照）

交通部本周公告預告修正鐵路法部分條文，從昨天起預告期60天，在蒐集各界意見後，將邀請專家學者討論，再報行政院核定，後續將送立法院，確切實施時程得視修法進度。

廣告 廣告

根據草案內容，未來民眾搭乘台灣高鐵或台鐵等鐵路機構列車，若妨礙車門與月台門關閉或擅自開啟、未經驗票程序出入車站或上下車，或未經許可在車廂或站區內設攤、搭棚架或擺設筵席，可處新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。

非為乘車而在車站旅客大廳、穿堂層或月台層區域內遊蕩，導致妨礙旅客通行或使用行為，同樣納入處罰範圍。

值得注意的是，現行儘管可就入侵軌道的行為開罰，但對於民眾跨越月台警戒線並無相關罰則，這次修法草案規畫，未來除了跨越月台警戒線要罰外，在月台上嬉戲、追逐，或在電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，不聽勸阻，以及其他經主管機關公告行為，可處1500元以上7500元以下罰鍰。

為維護鐵路站車安全與秩序，草案還列出，若民眾有部分情形，經勸導不聽時，得加倍處罰，包括列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行；妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟；未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車。

其他還有未經許可在車廂或站區內向旅客或公眾募捐、銷售物品或散發廣告物品、設攤、搭棚架或擺設筵席；拒絕鐵路站車人員查票；在車廂或站區隨地吐痰、檳榔汁；未經許可攜帶動物進入站區或車廂；擅自占用、破壞鐵路用地或損壞其設施。

另外，其他鐵路法修法重點，包括增訂鐵路列車駕駛人員若有施用毒品情形，交通部鐵道局應廢止其駕駛執照。