鐵路法三讀 攻擊鐵路人員最高關3年併科30萬

今年截至11月中，已發生14起台鐵員工遭攻擊事件，如何保障鐵路員工安全引發關注。立法院會今天(23日)三讀修正通過鐵路法部分條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。

三讀條文明定，民營或國營鐵路機構若違反相關規定，未採取必要措施確保從業人員執行鐵路業務時的安全；或未有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及嚴格遵守鐵路法令者，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

為提升從業人員執勤安全，三讀條文也比照醫療法「急診室暴力」相關規定，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；且若有相關情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

三讀條文也規定若以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，導致鐵路從業人員死亡，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；導致其重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

此外，為杜絕黃牛票，這次修法比照文化創意產業發展法等，提高相關罰鍰。三讀條文規定，車票加價出售或換取不正利益圖利者，按車票張數處其運價的10倍至50倍罰鍰，也適用加價出售取票憑證圖利者。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

立院初審通過 攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬

月台嬉戲、跨越警戒線 交通部擬修法最高罰7500元