鐵路法修正案三讀 攻擊鐵路人員可關3年、致死者無期徒刑

立法院今日三讀通過《鐵路法》部分條文修正案，主要內容包括明定民眾若以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式，妨害鐵路人員執行業務者，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

若因此而致鐵路人員於死者，維持現行處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，則處3年以上、10年以下有期徒刑。

警察機關若得知有以上情況發生時，需派員赴現場排除或制止；若發現有涉及刑事責任者，應將其移送司法機關偵辦；若有妨害鐵路人員執行業務之虞者，則鐵路機構可以拒絕運送。

三讀條文也規定，民營或國營鐵路機構若因未能採取必要措施，以確保從業人員執行鐵路業務時的安全；或因未能有效訓練及管理，使相關人員具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及遵守鐵路法令，皆可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另外，此次修法也比照《文創法》及《運動產業發展條例》規定，對販售黃牛票者加重罰鍰。未來若是加價出售鐵路車票，或換取不正利益圖利者，可按車票張數處運價10倍至50倍罰鍰；加價出售取票憑證圖利者亦同。

