鐵路法修正通過 攻擊鐵路人員最重無期徒刑、黃牛票加重罰則

《鐵路法》今日修正三讀通過，攻擊鐵路人員最重無期徒刑、黃牛票加重罰則。（台鐵示意圖） 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院會今（23）日三讀通過《鐵路法》修正案，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務者，將處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；若因此致鐵路從業人員重傷，處3年以上、10年以下有期徒刑；致死者，則處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

三讀條文並規定，警察機關如獲知上述妨害鐵路人員執勤情形，應即派員前往現場排除或制止；如涉及刑事責任，應移送司法機關偵辦。另若有前述妨害行為之虞，鐵路機構得拒絕運送，以確保行車與人員安全。

針對車票黃牛行為，修法也同步加重處罰。原本規定按車票張數，處每張車票價格5倍至30倍罰鍰，三讀條文提高為10倍至50倍罰鍰；加價出售取票憑證或以換取不正利益方式圖利者，亦適用相同罰則。

在行車安全與通報機制方面，三讀條文明定，鐵路發生重大行車事故或嚴重遲延時，鐵路機構應立即通報交通部鐵道局，並隨時將處理經過報請查核，同時啟動旅客接駁等應變計畫。此外，鐵路機構應採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全，並建置完善的安全管理系統。

為強化鐵路從業人員訓練與保護責任，修法也參考《職業安全衛生法》規範，明定鐵路機構若未落實保護義務，包括未採取必要措施確保從業人員執行業務安全，或未有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確實遵守相關法令者，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；屆期未改善者，得按次處罰，以保障勞工職場權益及旅運安全。

