鐵路法修正！攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬 黃牛票最高罰50倍

立法院院會今三讀通過修正鐵路法部分條文，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害鐵路執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

三讀條文明定，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，有相關情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。若致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

為杜絕黃牛票，三讀條文提高處罰，規定購買車票加價出售或換取不正利益圖利者的處罰，從現行每張車票處價格的5倍至30倍罰鍰，提高至10倍至50倍罰鍰，也適用加價出售取票憑證圖利者；以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，購買車票、取得訂票或取票憑證者，處5年以下有期徒刑或科或併科300萬元以下罰金。

另因新北市平溪區部分鐵道已成地方觀光發展慣例，條文規定行人、車輛不得侵入鐵路路線及場、站區內非供公眾通行處所。但鐵路非電化區間基於民眾通行、疏散人潮、發展觀光或其他特殊需求，經鐵路機構另行公告之範圍，不在此限。

