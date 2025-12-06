鐵路法增4大違規！月台追逐、跨警戒線最高擬罰7500元

交通部近日預告修正《鐵路法》部分條文，針對旅客不聽勸阻的行為進行更明確規範，並新增4大違規樣態，包括跨越月台警戒線、在月台嬉戲、追逐，以及搭乘電扶梯不依遵行方向行走或奔跑。若旅客不聽勸阻，將面臨1500元至7500元的罰鍰。修正草案將預告60天，期間將蒐集各界意見，並邀請專家學者討論後進入法制作業程序。

交通部近日預告修正《鐵路法》部分條文，針對旅客不聽勸阻的行為進行更明確規範，並新增4大違規樣態，包括跨越月台警戒線、在月台嬉戲、追逐，以及搭乘電扶梯不依遵行方向行走或奔跑。

根據現行《鐵路法》規定，旅客在列車行駛中若坐立出入台階，或妨礙車門關閉、擅自開啟車門且不聽禁止，將會遭罰。此次修法則進一步明確規範，改為「妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟」行為，罰款範圍為1500元至7500元。此外，針對逃票行為，原本規定「不按規定處所出入車站或上下車」將受罰，此次修法則細化為「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」，以更明確定義驗票程序，並維持同樣的罰款範圍。

交通部指出，目前台鐵尚無針對旅客跨越月台警戒線的罰則，而此次修法新增規範，於月台上嬉戲、追逐、跨越月台警戒線，或搭乘電扶梯時不依遵行方向行走或奔跑，若不聽勸阻，將面臨1500元至7500元的罰鍰。

此次修法新增規範，於月台上嬉戲、追逐、跨越月台警戒線，或搭乘電扶梯時不依遵行方向行走或奔跑，若不聽勸阻，將面臨1500元至7500元的罰鍰。

針對月台門設置進度，台鐵公司表示，目前高雄站月台門試辦工程已完成第一階段小區域裝設及功能驗證，預計115年3月完成第2B月台側全面安裝，並於5月完成測試運轉。台鐵強調，由於月台門建置涉及場站配置、月台形式、車種特性、營運條件及人行安全空間等多重技術考量，需透過試辦成果進行效益與可行性評估，待高雄站試辦完成後，將依據營運需求及旅運進出人數等因素謹慎評估，再編列預算分年推動辦理。

此外，修法也針對車票行銷優惠進行調整。交通部指出，現行車票不限於購買方式取得，例如套票中含有車票等，為避免有心人士將車票加價出售牟取不正當利益，修法將罰則從原本依「車票價格」開罰5至30倍，改為以「運價」開罰5至30倍罰鍰。

另對於列車駕駛人員的毒駕行為，罰則也更加嚴格。過去規定駕駛若因故意或過失施用毒品，導致重大行車事故，鐵道局得廢止其駕駛執照。此次修法則進一步強化，若駕駛人員被查獲施用毒品，無論是否發生事故，鐵道局都應直接廢止其駕駛執照，以保障行車安全。

