即時中心／林韋慈報導

台鐵近年頻傳旅客暴力攻擊工作人員事件，立法院今（23）日三讀通過《鐵路法》修正案，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式攻擊、妨害鐵路從業人員執勤者，最高可處3年有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以下罰金；若因此造成從業人員死亡，最重可處無期徒刑。





台鐵今（2025）年已多次發生暴力事件，今年6月，一名旅客醉倒在台鐵松山站月台，站務人員上前關心時反遭毆打、眼睛受傷；上個月列車抵達終點站瑞芳時，也有乘客拒絕下車，進而攻擊值班站長，造成站長受傷。統計至今年11月止，台鐵已發生14起暴力攻擊事件。

立法院今次修法，為提升鐵路從業人員執勤安全，比照《醫療法》對「急診室暴力」的規範，明定以強暴、脅迫或恐嚇方式妨害鐵路從業人員執行業務者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若有前述情形之虞，鐵路機構亦得拒絕運送。

修正條文另規定，若以強暴、脅迫或恐嚇行為妨害鐵路從業人員執行業務，致人死亡者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致人重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。此外，條文明定，警察機關若獲知有上述情形時，應即派員到場排除或制止；如涉及刑事責任，則須移送司法機關依法偵辦。





原文出處：快新聞／《鐵路法》修正三讀通過 攻擊鐵路人員致死可判無期徒刑

