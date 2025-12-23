《鐵路法》修正案三讀通過！攻擊鐵路人員最高關3年 致死最重判無期徒刑

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

近年發生過多起民眾攻擊台鐵人員案件，立法院會今（23）日三讀修正通過《鐵路法》部分條文，其中第六十八條之四明訂：以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。

今年以來截至11月中旬，台鐵已發生14起員工遭暴力攻擊事件。為提升台鐵人員值勤安全，立法院今（23）日三讀通過《鐵路法》修正案，其中第六十八條之四明訂：以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害鐵路從業人員執行職務者 ，可處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

條文也指出，警察機關接獲相關情形時，應派員赴現場排除或制止之，如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦，且鐵路機構得拒絕運送。

