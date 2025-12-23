《鐵路法》修正通過 攻擊鐵路人員最高關3年、致死處無期徒刑

立法院三讀通過《鐵路法》修正案。(資料畫面)

台鐵暴力事件頻傳，今年以來截至11月中旬，已經發生14起暴力攻擊事件。立法院會今（23日）三讀通過《鐵路法》修正案，未來若以非法方式妨礙鐵路員工值勤，除有刑責，還得併科罰金30萬元；若致死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，則處3年以上、10年以下有期徒刑。

台鐵從業人員屢次遭受暴力攻擊，立法院今（23日）三讀通過《鐵路法》修正案，明定以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；若致死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。有相關情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

為杜絕黃牛票，此次修法規定購買車票加價出售或換取不正利益圖利者的處罰，從現行每張車票處價格的5倍至30倍罰鍰，提高至10倍至50倍罰鍰，也適用加價出售取票憑證圖利者；而以不正當方法將虛偽資料或指令輸入電腦及其相關設備，購買車票、取得訂票或取票憑證者，處5年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。

另外，為強化鐵路從業人員訓練與保護責任，修法也參考《職業安全衛生法》規範，明定鐵路機構若未落實保護義務，包含未採取必要措施確保從業人員執行業務安全，或未有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確實遵守相關法令者，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；屆期未改善者，得按次處罰，以保障勞工職場權益及旅遊營運安全。





