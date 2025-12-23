《鐵路法》修正！ 攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

《鐵路法》修正案三讀通過，攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑。（圖：江啟臣臉書）

台鐵暴力攻擊事件時有所聞，立法院今天（23日）三讀通過《鐵路法》修正案，明訂以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。如果導致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

為杜絕黃牛票，三讀條文提高處罰，規定購買車票加價出售或換取不正利益圖利者的處罰，從現行每張車票處價格的5倍至30倍罰鍰，提高至10倍至50倍罰鍰，也適用加價出售取票憑證圖利者。

另外；以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，購買車票、取得訂票或取票憑證者，處5年以下有期徒刑或科或併科300萬元以下罰金。

三讀條文也明定，鐵路遇有重大行車事故或嚴重遲延，應立即通報交通部鐵道局，隨時將經過情形報請查核，並啟動旅客接駁應變計畫；鐵路機構應採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全；鐵路機構應建置安全管理系統。