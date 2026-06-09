鐵路節提「五大交通願景」 張峻：打造安全不癱瘓的花蓮返鄉路

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6月9日鐵路節，花蓮縣長參選人張峻提出五大鐵路交通願景，聚焦雙軌高架建設、吉安車站升級、通勤補貼、防災安全及鐵道經濟發展。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】今（9）日是鐵路節，花蓮縣長參選人張峻特別向長年守護花蓮聯外交通命脈的鐵道基層同仁致上最高敬意，並提出以「交通權益、鐵道安全、鐵道經濟」為核心的五大鐵路交通願景。張峻表示，花蓮沒有高速公路與高鐵，鐵路不僅是返鄉道路，更是民生與產業發展的重要生命線。未來若有機會承擔縣政責任，將秉持理性對話、實事求是精神，積極與中央部會及台鐵公司建立常態溝通平台，全力推動花蓮鐵道建設與安全升級。

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張峻指出，首要目標是力促「花東鐵路雙軌化」及「花蓮至吉安鐵路立體化」工程提早完工。他認為，雙軌化與高架工程不僅能提升運輸效率，更有助於縫合長年因鐵路分隔所造成的城鄉空間斷裂，全面翻轉大花蓮交通發展格局。

針對吉安地區未來發展，張峻表示，隨著東部鐵路雙軌化與立體化工程推進，列車班次與運能將大幅提升，吉安火車站也將配合高架化全面改建，未來可望成為大花蓮南區重要交通門戶。他主張提早規劃周邊土地開發與整體都市設計，帶動新興商圈形成，創造地方發展新契機。

在民眾最關心的交通權益方面，張峻認為，縣府應重新檢討並優化重要節日的「花蓮縣民實名制專車」制度，同時評估以縣府預算補貼花蓮通勤族與學生使用TPASS通勤月票，並向交通部爭取因應偏鄉需求調整相關政策，減輕民眾交通負擔，保障返鄉與通勤權益。

面對地震、颱風及極端氣候帶來的威脅，張峻也特別關注鐵道安全議題。他表示，基層鐵道人員長期投入災後搶修工作十分辛苦，因此主張督促台鐵公司全面升級北迴線及東部幹線的AI邊坡落石自動告警系統，並針對高風險地質區域增設全覆式明隧道，以科技與工程雙重防護強化東部鐵路韌性，保障旅客與鐵道同仁安全。

此外，張峻也提出發展「鐵道經濟」構想。他指出，未來鐵路高架化完成後，地面將釋出大量舊軌道空間及橋下廊帶，可規劃為綠色自行車道、停車空間、休憩綠地及在地小農、青年創業展售區，串聯觀光與地方產業發展，吸引更多低碳鐵道旅遊人潮，帶動震後花蓮經濟復甦。

張峻最後強調，交通建設不分黨派，花蓮的安全與繁榮更不容妥協。未來將積極爭取中央與地方建立常態合作機制，加速推動雙軌高架與安全防護工程，打造一條安全、穩定、不因天災而頻繁中斷的返鄉道路，讓花蓮鄉親擁有更便利、更安心的交通環境。

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