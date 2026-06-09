鐵路節送大禮！卓榮泰宣布台鐵主管「6月起調升加給」產工：低薪未解決

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記者李育道／台北報導

台鐵產業工會認為，主管加給調整雖值得肯定，但只是改善待遇的第一步。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵長期存在「升主管反而減薪」怪象，不少員工升任主管後，因少了輪班津貼、夜班津貼及加班費，每月實際收入反而減少超過6000元，導致基層主管出現人才斷層。適逢台鐵成立139周年，行政院長卓榮泰今（9）日出席鐵路節慶祝大會時宣布，台鐵主管職務加給將由現行8級調整為12級，並自6月1日起追溯生效，希望改善待遇失衡問題，鼓勵更多員工願意承擔主管職責。

卓榮泰表示，過去主管加給僅有8級分級制度，造成工作分配與待遇結構出現不合理現象，經過研議後決定調整為12級制度，且越基層調整幅度越大，希望讓承擔較多管理責任的同仁獲得合理報酬。他強調，相關公文已正式核定，並自6月1日起追溯生效，不過此次調整並未納入局長層級，希望整體制度朝向更公平、扁平化的方向發展。

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卓榮泰指出，未來中央政府除了持續協助台鐵改革外，也將推動高鐵與台鐵整合發展，包含屏東六塊厝等重大交通建設規劃，朝向「雙鐵雙核心」新時代邁進。他並提出打造「90分鐘台灣交通圈」願景，希望串聯北北基、台中、高雄及花東等地區，讓台鐵與高鐵共同成為支撐國家發展的重要交通命脈。

交通部長陳世凱表示，台鐵公司化後有三項重要目標，其中首要就是安全。他指出，不論機務、運務、電務或工務系統，都必須落實標準作業程序（SOP），唯有確實執行，才能保障第一線同仁及旅客安全，而這也是社會對台鐵最基本的期待。

陳世凱說，另一項重要工作則是改善員工福利。過去一年多來，交通部持續協助台鐵逐步落實各項福利措施，因為台鐵不只是肩負公共運輸責任，更承載許多家庭生計。他強調，交通部與行政院將持續協助台鐵改革，讓台鐵公司化轉型能夠成功，也讓員工在承擔責任的同時獲得合理待遇。

台鐵董事長鄭光遠表示，台鐵陪伴台灣走過139年歷史，深厚情感是最珍貴的資產，而公司化正處於關鍵轉型階段，改革沒有捷徑，必須透過制度建立與機制落實，運用數據找出問題並加以改善。他指出，過去一年台鐵將安全、準點及便捷列為核心目標，推動5年安全提升方案後，事故事件數已有明顯下降，列車準點率也提升至97%。

鄭光遠進一步表示，公司與企業工會持續向交通部及行政院爭取員工權益，包括提高業績獎金、調整基層主管加給、爭取工程獎金，以及將民俗節慶獎金改為現金發放等，希望成為員工最堅強的後盾。未來台鐵將以安全為核心，結合運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工廠及品牌價值等五大方向發展，讓台鐵不只是交通工具，更是連結民眾生活的重要平台。

不過台鐵產業工會則認為，主管加給調整雖值得肯定，但仍只是改善待遇的第一步。產工表示，從過去改善日夜休輪班制度、夜點費、車長宿舍到近年各項安全及勞動權益議題，多數改革都是在員工多次反映與工會爭取後才逐步推動，此次主管加給調升也不例外。

產工指出，卓榮泰提到「多一份工作、多一份責任」的觀念值得認同，但台鐵長期低薪、高責任、專業不受重視等問題仍未根本解決。目前包括工程獎金、車長自主備勤津貼等方案仍躺在行政院尚未定案，而主管加給調整也是在工會持續爭取及施壓後才有進展。工會呼籲行政院不要只在鐵路節送上政策利多，而應持續推動更全面的待遇改革，提升台鐵人才留任與競爭力。

產工也同步呼籲全台員工持續參與「環島團結連署」，透過集體表達訴求，爭取專業證照加給、無責任事故獎金等制度改革，讓待遇改善不只停留在主管加給調整，而是擴及整體勞動條件與職涯發展環境。

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