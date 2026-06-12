鐵路警察局115年警察節慶祝大會表揚績優同仁

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】內政部警政署鐵路警察局於115年6月12日上午11時，在台北凱撒大飯店隆重舉行警察節慶祝大會。由局長陳錦坤主持，會中表揚全國模範警察、機關模範警察、各級資深績優警察及受理民眾報案服務態度績優等獎項，展現鐵路警察在「專業維安打擊犯罪」與「鐵警柔情溫心為民」雙軌並進的亮眼成果。

本屆榮膺全國模範警察刑事警察大隊偵查佐張永維展現高超的辦案毅力，一舉瓦解中部地區長期經營的大型詐欺機房，查獲犯嫌15人並查扣贓款319萬元，隨後更協同友軍單位查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例案，起獲長短槍枝7把，雷霆打擊犯罪，表現卓越；該局模範警察則為臺中分局巡佐李文緒，李巡佐服務警界達38年，歷年考績列甲等高達36次，其始終如一的熱忱，堪稱警界基層同仁之表率。

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另外，在守護大眾運輸第一線的績優代表中，高雄分局高雄分駐所警員林嘉堂表現卓越，於今年1月巡經月臺時，發現一名日籍旅客因視力不佳不慎跌落軌道，眼見列車即將進站，林員臨危不亂，為確保軌道淨空第一時間迅速將其救起，更透過票券聯繫旅遊集團協助翻譯及就醫，成功防範二次危害，過程中全程陪伴、態度親切，深獲民眾嘉許。

局長陳錦坤於大會中感性表示，感謝全體鐵路警察同仁在各項維安勤務與刑事偵查中並肩守護、傾力付出，築起讓民眾全心信賴的安全防線，因為有全體同仁對鐵道警政的無私奉獻，才成就了鐵路警察局不可替代的溫暖價值。同時，局長陳錦坤也叮嚀第一線執勤同仁，面對瞬息萬變的狀況，務必做好自身防護、注意執勤安全，期勉全體同仁始終不忘投身警界的初衷，繼續將主動關懷與同理心融入每項日常，用專業與溫情深耕鐵道治安與交通，攜手給予民眾一個平安、順暢、安心的旅程。