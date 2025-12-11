鐵路高架化帶動嘉市再生 市府啟動7.9公里廊帶兩側範圍都市計畫通盤檢討公開展覽

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府於12月9日舉行兩場「變更嘉義市都市計畫主要計畫（配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討）案」及「變更嘉義市都市計畫細部計畫（配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討）案」都市計畫公開展覽說明會。此次通盤檢討以長約7.9公里的鐵路高架化廊帶為主軸，透過其騰空的地面空間，打造連結全市的「綠色脊梁」與驅動產業創新的「城市引擎」，展望「軌道新生、城市共榮，歷史與未來同行」的城市願景，說明會現場民眾反應踴躍，相當期待開發能加速推進。

嘉義市鐵路高架化工程已於106年12月23日動工，為型塑鐵路高架化後的都市發展願景，市府自108年起辦理多場民眾參與活動凝聚共識。黃敏惠市長更強調鐵路高架化是縫合都市、翻轉城市的第一步，指示市府相關局處應同步啟動鐵高兩側規劃，讓鐵路高架化不僅是重大交通建設，更是嘉義市推動城市再造的關鍵契機。目前市府已於109年10月28日針對鐵路高架化永久軌範圍完成第一階段的都市計畫變更，本次公開展覽係屬第二階段，檢討範圍擴大至鐵路廊帶兩側各800公尺，期望透過更全面的檢討，引導周邊地區的整體發展。

都市發展處許懷群處長表示，隨著鐵路由地面抬升，過去受鐵軌阻隔的兩側將被打開，未來騰空後的地面空間將導入綠帶、廣場與開放式公共空間，並規劃友善的步行及自行車系統，讓城市軸線重新回到市民的日常生活中。全長7.9公里的鐵路廊帶，更是嘉義市推動「涼適、活力、新木都」的重要示範場域。面對日益炎熱的都市環境，規劃以大量綠蔭打造涼適廊道，並結合多元都市活動空間，展現城市活力，同時，透過連續順暢的步行與自行車路網，讓市民能以更舒適的方式漫遊城市，開啟新的生活路徑。

許懷群處長進一步指出，鐵路廊帶周邊發展區域也將同步受惠，其中，嘉北車站地區與嘉義大車站地區以大眾運輸導向型發展（TOD），嘉北車站地區規劃1處1.59公頃整體開發地區，以提供通勤與醫療產業所需之商業服務，而56公頃的嘉義大車站地區結合轉運、商業、文化、娛樂等功能，未來將成為兼具交通節點與城市亮點的車站門戶核心區。

本案公開展覽期間自114年11月24日起至114年12月23日止，公開展覽期間內，民眾得以書面載明相關資訊及建議事項等資料，向本府都市發展處都市計畫科提出意見，俾彙整後續都市計畫變更參考。

圖：嘉義市政府於12月9日舉行兩場「變更嘉義市都市計畫主要計畫（配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討）案」及「變更嘉義市都市計畫細部計畫（配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討）案」都市計畫公開展覽說明會。（記者吳瑞興翻攝）