鐵路高架化 宜縣負擔降逾4成

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫中央、地方財務分攤9日達成共識，原地方政府須負擔105.58億元配合款，確定調降為57.55億元，宜蘭縣代理縣長林茂盛代表縣民向行政院政務委員陳金德致謝，並再次懇請中央今年底前核定綜合規畫，讓鐵路高架化工程如期於民國124年通車。

鐵路高架化是地方討論逾30年的重大交通建設，近年隨著都市發展與運量增加，地面鐵道已難以負荷，因此中央與地方啟動宜蘭至羅東段高架化規畫，全長約16公里，預計重建宜蘭、二結、中里、羅東等站，並新增縣政中心站，完工後，可消除現有9處鐵路平交道，改善交通瓶頸與減少事故。

高架化計畫自109年經行政院核定可行性研究後，交通部持續辦理綜合規畫，今年11月提交行政院審議，因計畫總經費高達501.54億元，地方政府原需負擔105.58億元，對財政吃緊的宜蘭形成沉重壓力。縣府113年、114年兩度向中央提出專案協商要求，希望調降地方分攤比例，讓大型建設不致排擠其他縣政。

昨日協商後，中央決定維持由中央補助非自償經費86％，地方僅需負擔14％，並同意免除地方需負擔的用地與基地取得經費32.86億元，地方配合款從原本105.58億元大幅降至57.55億元，減幅超過4成。至於宜蘭縣府自償性經費15.17億元，改為高架化工程完工後逐年償還，讓縣府得以先專注工程進度，財務壓力也更為可控。

陳金德會中裁示，宜蘭分攤經費方式將比照嘉義市鐵路高架化、桃園鐵路地下化，使地方負擔更具合理依據。此外，外界關注的蘭陽溪鐵路橋改建經費46.57億元，也已確認由台鐵公司負責，不列入高架化計畫成本，避免壓低自償率，反而增加宜蘭的負擔。

林茂盛昨感謝行政院在國發會10日審議前特別舉辦協商會議，完整討論地方的訴求，縣府將全力配合後續行政程序，盼中央能在今年底前完成核定，讓中央與地方共同加速推動鐵路高架化工程，消除平交道瓶頸、縫合鐵路兩側土地，進一步提升宜蘭都市發展，也提升周邊道路安全，降低事故發生機會。