鐵軌旁驚見「移動草叢」影片瘋傳！ 警查出原因要罰了

列車駕駛員發現鐵軌旁有團草叢正在移動，趕緊將列車減速並通報警方。翻攝自Threads@wupunpun_1216



近日網路瘋傳一段影片，畫面中台鐵列車行經富里車站附近路段時，突然看見前方鐵軌旁出現一團「移動的草叢」，駕駛員見狀緊急將列車減速並通報警方。警員到場後發現，該團「移動草叢」是地方農友砍下一大把雜草、竹子後背在身上，訊後依違反《鐵路法》，處以1萬至5萬元罰鍰。

根據網友貼出的影片顯示，當時台鐵列車行經花蓮南區富里路段時，驚見列車左前方有綠色植物正在移動，列車減速靠近後，才發現是一名男子背著一大把雜草、竹子走在鐵軌旁。影片發布後引起網友熱議，紛紛在底下留言「那是叢林偽裝用的吉利服（Ghillie suit）嗎」、「司機好厲害，遠遠的就發現草叢會動」、「司機員的視力太好了吧」、「國軍招募的長官看要不要招募那位挺會偽裝的人」。

鐵路警察局花蓮分局獲報後，立刻派員警前往現場調查，發現是一名黎姓男子在軌道旁砍伐雜草、竹子後扛在肩上行走，行為已違反《鐵路法》第57條「行人、車輛不得侵入鐵路路線及場、站區內非供公眾通行之處所」，當場將對方帶回派出所，訊後依《鐵路法》裁處1萬至5萬元罰鍰。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，鐵路沿線及軌道區域屬高風險管制區域，非經許可不得進入，任何侵入或妨礙行車安全之行為，均可能危及自身及旅客安全，呼籲民眾務必遵守相關規定，共同維護鐵路行車秩序與公共安全。

