「鐵道上的美食對決」藜饗鐵道海陸便當登場 味覺重現台灣鐵道記憶

【記者 洪美滿／台北 報導】臺鐵公司攜手哈瑪星台灣鐵道館，透過「鐵道上的美食對決」展覽，共同開發聯名「藜饗鐵道海陸便當」，帶領民眾從味覺角度認識台灣鐵道飲食文化，並重現鐵道旅程中的飲食記憶。

本款便當採雙主菜，嚴選微辣烤雞腿排與炸花枝蝦排，象徵餐車料理的豐盛與講究，呈現鐵道飲食中精緻與儀式感的一面。主食選用紅藜飯，加入臺鐵經典滷蛋及其他配菜搭配，傳承熟悉的台鐵便當風味。

「藜饗鐵道海陸便當」每份售價新臺幣188元，將於115年2月6日至2月13日期間限定販售，數量有限，售完為止。期望透過展覽與聯名便當的結合，讓民眾在走進鐵道歷史的同時，也能以味覺感受鐵道文化的日常風景。

藜饗鐵道海陸便當

每個售價188元

販售期間：2月6日至2月13日，午餐限定。

販售數量：每日限量60個(數量有限，售完為止)

販售地點：高雄東六門販賣店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、台南販賣店。

洽詢專線：高雄餐旅分處(07)235-8765

過敏原資訊：本產品含有頭足類、甲殼類、麩質、大豆、蛋及其製品，不適合其過敏體質者食用。（照片記者洪美滿翻攝）