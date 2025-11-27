鐵道備品4成國產化 鐵道局推事前補助加速研發

鐵道局長楊正君參觀台灣化學纖維公司展示區。（鐵道局提供／蔡明亘台北傳真）

交通部鐵道局27日舉辦鐵道維修備品國產化成果發表會，吸引逾150位產官學研代表參與。（鐵道局提供／蔡明亘台北傳真）

目前鐵道備品國產化比例從107年30％提升至113年40％。交通部鐵道局舉辦鐵道維修備品國產化成果發表會，12家廠商設展示區，展出自行開發的維修備品，吸引逾150位產官學研代表參與。鐵道局長楊正君宣示，明年將推動更具前瞻性的維修備品研發「事前補助」模式，加速鐵道產業自主供應鏈的建構。

楊正君表示，鐵道局依循交通部「2021交通科技產業政策白皮書」指導，以「國車國造」與「維修在地化」為核心目標，這次發表會展現國內廠商與營運機構共同合作的開發成果，對於營運機構主動尋求國內廠商開發維修備品，有效降低待料時程與維修成本、確保營運穩定表示高度肯定。

鐵道局指出，106年至111年間已辦理4次維修商源說明會，持續藉由聯合展示鐵路、捷運的維修備品開發需求，成功促成產學研界投入，並已在輕軌號誌、轉轍器、車門、轉向架、集電弓、計軸器等關鍵零組件上取得具體成果。目前，鐵道備品國產化比例已從107年的30％提升至113年的40％。

鐵道局說，為進一步提升維修備品國產占比，已於113年7月26日公告「鐵道維修備品及檢修設備開發補助作業要點」。

楊正君也強調，鐵道局將自115年起，除既有的由營運機構申請補助前一年度完成開發之維修備品及檢修設備外（事後補助模式），另將導入廠商與營運機構聯合申請的「事前補助」模式，旨在鼓勵廠商主動積極地依據營運機構的實際需求進行研發，而非被動等待採購案的釋出。此機制將有助於研發成果能更精準地符合實務需求，並有效扶植本土產業。

今發表會除安排主題演講，分享技術成果與未來採購需求外，也設置展示區供來賓參觀各項國產化具體產品，促進技術研發與應用。楊局長期許各營運機構持續擴大國內採購需求，將維修商機轉化為產業動能，與鐵道局共同打造一個安全、高效、自主的鐵道維修在地化供應鏈，使我國鐵道產業持續發展，邁向永續營運。

