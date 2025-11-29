鐵道可放天燈了！十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈

地方中心／陳崇翰 新北報導

新北市的〝平溪天燈〞，多次被外國評為〝此生必遊〞的世界級景點，但過去有很多遊客，會站在鐵軌上施放天燈，拍照很美，卻也危險，同時違反"鐵路法"，如今，台鐵試辦六日停駛平溪線，讓大家可以在十分、平溪和菁桐三站的鐵道上，合法放天燈，初步試辦到明年一月底。

遊客提筆，在天燈上寫下心願，再用金紙作為燃料，希望藉由這一盞特殊的孔明燈，讓所有的願望上達天聽、一一實現，新北市的平溪天燈文化聞名世界，但也因為許多遊客站在鐵軌上施放，引發違法和危險疑慮，如今台鐵試辦〝平溪線〞六日停駛，讓民眾在鐵道上放天燈。

民眾：「這很好啊，但是我們因為老街空間也是有限，所以在鐵道上才有固定時間，所以這樣比較不會那麼塞」。

民眾：「來玩就是要想幹嘛就幹嘛，(所以你覺得開放比較好)對啊」。

停駛期間台鐵宣布十分、平溪、菁桐三站試辦。（圖／民視新聞）

開放的第一天，不少遊客走上鐵道，放天燈開心拍照，難得能在軌道上合法取景，大家都把握機會，受到10月底強降雨影響，台鐵平溪線因邊坡坍方停駛道明年，停駛期間台鐵宣布十分、平溪、菁桐三站試辦，每週六日、以及元旦假期，早上8點到晚上8點，開放民眾施放天燈。

新北市議員(國) 廖先翔：「在目前的法令是違法的，但是怎麼樣子的在行車安全，鐵路安全跟地方的觀光兼顧的情況下，讓我們的旅客在這邊有一個好的，一個特別的觀光體驗，是我們這一年多來努力的一個目標，因此我們目前正在進行鐵道法的一個修法，讓鐵道放天燈這件事情，能夠有充分的一個配套，讓它能夠合法化」。

平溪線全線停駛到明年一月底。（圖／民視新聞）

平溪放天燈是在地特色，台鐵這次有限度開放鐵道施放，就盼後續觀光和法規取得平衡，讓這項文化長久延續。

