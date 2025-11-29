鐵道可放天燈了！台鐵試辦DAY1 遊客嗨翻

將心願寫在天燈上，藉由天燈飛往上空。（圖／東森新聞）





鐵道可以放天燈了，台鐵審議通過，從今天開始，試辦開放三個車站，一直到明年的1月4號，可以在鐵軌上放天燈，附近攤商聽到這個消息，也很開心，覺得這樣一定有助於提高業績。

合照完就放手，讓天燈飛向上空，天氣轉涼，不會被熱到汗流浹背，又碰上假日老天爺賞臉，不少家庭情侶三五好友相揪來放天燈，當然最重要的，就是在鐵軌上與天燈合影留念，以往都要快點往旁邊站，因為鐵軌放天燈是違法，不過現在台鐵政策鬆綁，展開為期10周開放在鐵道上放天燈，29號政策試辦第一天，剛好又是天氣超好的週六，現場人山人海。

廣告 廣告

民眾：「我是覺得有時候稍微管制一下，火車要過管制一下，那也還可以啊。」

依據鐵路法規定，行人車輛不得侵入鐵路路線，也讓明明該發揚光大的天燈文化，一直處於灰色地帶。

如今台鐵核定公文，試辦計畫期間是29號，到明年1月初的周休二日，還有兩天元旦假期的早上8點到晚上8點，而開放的區域是十分車站、平溪車站，跟菁桐車站前。

業者：「這很好啊，目前是（星期）六日，從早上8點一直到晚上可以放天燈。」

由於先前受到連日豪雨影響，台鐵平溪線發生邊坡滑動跟地基流失，全線預計停駛到明年初，立委跟區公所打鐵趁熱，剛好在火車停駛期間向台鐵提出，在假日時間開放大家能在施放示範區放天燈，當地業者拍手叫好，因為這樣業績也會跟著變高。不過為了安全考量，如果是施工需要，遊客們還是必須先停下，讓工程優先。這回試辦鐵軌放天燈，遊客們暫時不用提心吊膽，可以大膽放心玩。

更多東森新聞報導

台鐵鬆口了！ 平溪等3車站 可望「鐵軌放天燈」

嚇壞！ 百貨公司見女「點火燒頭髮」 民眾：點天燈嗎？

平溪放天燈又出事 燒掉附近住戶曬的衣服

