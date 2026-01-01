鐵道大變革！日本東海道新幹線「高級隱私包廂」10/1再現江湖

日本東海旅客鐵道株式會社（JR東海）新型N700S部分車輛10/1起陸續推出包廂服務。翻攝自JR東海官網



日本東海旅客鐵道株式會社（JR東海）近日宣布，今年10月1日起將更新東海道新幹線的全包廂型座位，內裝全面升級，希望提供客人賓至如歸、高檔舒適地乘坐體驗，據悉，包廂提供專屬Wi-Fi與空調系統，連燈光照明都可如個人喜好調整。

據《朝日新聞》、《共同社》等媒體今（1日）報導，JR東海睽違23年度再度推出新包廂服務，由於過去為將運量拉到最大，列車與座位大多都是統一規格，如今旅遊體驗已變化，未來將逐步調整，符合現代多樣化的旅遊需求。

JR東海社長丹羽俊介就在記者會上親自公布這項訊息，他表示，目前新包廂設計大改版，利用車廂連接處的作業區擴大空間，每列車都有雙人車廂、單人車廂各一，為此確保乘客隱私，貼合企業經營者等特定族群的需求。

丹羽俊介也說，新包廂裡有專用Wi-Fi，空間照明、空調也可依個人需求調整。

至於新包廂費用，丹羽俊介也坦言，目前收費標準仍在研擬中，不過費用會比綠色車廂更高。另外，新包廂服務將逐步導入最新N700S車型，是否每輛新車都有個人車廂？至今也仍在評估中。

日本鐵道迷人之處，除了沿途風景外，車型、車廂設計一項是鐵道迷的最愛，過去東海道新幹線也有自助餐廳、咖啡廳、餐車、包廂等設施服務，尤其以雙層100系電聯車最為人津津樂道，只是這款電聯車於2003退役後，運量以最大值為主，包廂也隨之消失。

