鐵道局施工怪手故障影響 台鐵嘉義至南靖列車延誤

（中央記者黃巧雯台北30日電）因交通部鐵道局施工廠商怪手故障卡在路線上，導致今天一早台鐵嘉義至南靖間行車受到影響，採單線雙向行車，台鐵預估，上午9時恢復正常。

台鐵公司今天在官網公告，受嘉義至南靖間西正線鐵道局施工廠商車輛故障影響，自凌晨4時10分起台鐵上述區間列車有延誤情形。

受這起事件影響，嘉義至南靖間目前採單線雙向行車，根據台鐵官網公告，預估上午9時恢復正常。（編輯：李淑華）1141230