鐵道局結合5G大數據建智慧平台 導入即時系統監控

鐵道局長楊正君表示，「今天我們總共有100個工班要在現場做工作，那麼這100個裡面有39個是屬於所謂的臨軌高風險這樣的施工。」

透過「鐵Tao智慧中心」的鐵Tao智慧雲平台即時監看臨軌工程的施工狀況，試辦導入系統監控後施工意外有下降趨勢。鐵道局推動5G智慧鐵道計畫建置的「鐵Tao智慧中心」12日正式啟用，透過統一資料格式、通訊協定等機制，使各軌道系統可以在共同框架下運作，支援營運監控和維修管理等多元需求。

楊正君指出，「遭遇到天災上面的一個異常情況，那我們透過鐵Tao雲的雲平台就能夠及時掌握單一系統它的營運狀況，那哪個地方在這個車站需要做所謂的聯防跟疏運，那我們可以同步來去夠透過鐵道局去協調其他的友軍單位。」

目前桃園捷運全線58項鐵道資訊已經完整納入系統，台鐵與北捷部分車站CCTV也都上傳資訊，未來國內9家鐵道系統的資訊都會整合到平台，從行車即時狀況到維修資訊都能一目了然，從源頭把關可望增加系統的穩定度。

台大土木系交通工程組教授張學孔說明，「我們可做到預防式的維修管理，可以防範於未然 ，然後讓整個系統的效率跟服務都維持一個高的品質。」

學者分析，導入大數據後以AI運用發展出的鐵道監理管理模式，有望提升軌道服務品質，未來這樣的技術也可成為模板做技術輸出，讓軌道產業發展出更多元可能。