鐵道悲劇！昆明測試列車奪命撞擊 施工團隊11死2傷

大陸雲南昆明洛羊鎮火車站驚傳奪命工安事故，測試列車撞上施工團隊，釀11人死亡、2人受傷。（圖／翻攝自昆明火車站公眾號）

大陸雲南近日傳出一起嚴重的鐵道意外，一列檢測地震設備的測試列車，行經昆明洛羊鎮火車站內彎道時，竟撞上在鐵軌檢修和施工的團隊，造成11人死亡、2人受傷的悲劇，這也是大陸鐵路作業中最嚴重的傷亡事件之一。

綜合陸媒報導，雲南昆明火車站透過官方微博公告，檢測地震設備的55537次試驗列車，今（27）日凌晨行經洛羊鎮火車站內彎道處，「與進入線路（軌道）的施工作業人員發生碰撞」，有11名工人死亡和2人受傷。公告中也提到，事發後鐵路單位已立即啟動應急機制，並與地方政府合作，展開傷者救治和應急救援工作。

廣告 廣告

目前洛羊鎮火車站運輸秩序已恢復正常，官方則表示，事故詳細原因正在調查，將依法追究相關責任，並向罹難者家屬表達哀悼與慰問。除此之外，官方也強調，將深刻汲取教訓，全面檢討鐵路安全措施，杜絕類似悲劇再度發生。願逝者安息，相關真相與責任釐清，也成為提升公共安全的契機。

事故發生後引發陸網熱議，有不少人質疑為何沒有通知施工團隊，或是施工團隊自行決定作業，認為這場事故奪走11條人命，一定要查清楚。有報導提到，事發當時測試列車處於正常試驗運行狀態，但施工人員卻誤入軌道區域，是否涉及調度失誤、通報不及或安全流程漏洞，成為外界關注焦點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

香港惡火37歲消防員殉職 曾穿制服抱10年女友感性告白

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的