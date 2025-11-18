鐵道文化再造帶動城鎮振興 鄭淑方議員促設長照處並引入桃小巴

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市延續「鐵道藝術生活節」，為富岡、楊梅、埔心等地帶來人潮，但鄭淑方議員於市政總質詢指出，現況仍有多項待改善：觀光亮點未串聯、景點停留時間短，公園、休憩空間及廁所等基礎設施不足，公車接駁不足與自行車道斷點問題，也降低旅遊吸引力與整體遊程品質。

鄭淑方議員表示，建議成立「楊梅經典小鎮推廣專案」，整合文化局、觀旅局、客家局、交通局及農業局等資源，打造富岡火車站為客庄藝術代表，串聯老街、鐵道園區、步道、秀才步道、農村體驗及埤塘景觀，發展「楊梅一日慢城」旅遊路線，並鼓勵青創及在地商家參與，促進地方經濟與社區活化，讓在地故事與文化特色更具吸引力。

在交通與生活服務部分，鄭淑方議員要求市府提出楊梅區候車亭完整盤點與改善計畫，優先補強學區、醫療通勤及長者密集社區站點；同時將楊梅列為2026年桃小巴優先試辦區，加速導入小型靈活公車，解決狹巷及里內道路通行問題，提升居民搭乘便利與安全。她也呼籲市府協商開放台鐵富岡基地，活化蒸汽車及鐵道文化園區，發揮觀光、教育及文化多重功能，帶動遊客停留與消費。

面對人口高齡化，鄭淑方議員指出，桃園為六都中唯一尚未成立長照專責單位的城市，導致居家與醫事相關業務在不同局處間往返耗時，疫情期間更顯協調不便。她呼籲市府儘速評估成立獨立長照處或長照中心，整合社會局、衛生局與勞動局等業務，設置一站式服務窗口，提高行政效率與照顧品質。

