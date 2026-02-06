鐵道營收成長21% 台鐵：盼117年轉虧為盈

▲台鐵公司召開記者會說明114年度營運成果。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台鐵公司今（6）日公布114年度營運成果。公司化已邁入第2年，台鐵公司表示，在票價調整方案實施後，平均每日客運量達到66.51萬人次，票務收入較前一年同期增加19.02%，比起113增加33.13億元；鐵道觀光營收達約1.34億元，較去年成長21%。包含便當、資產開發在內的附屬事業總收入達53.33億元。

台鐵公司今日舉行「2026台鐵新春記者會」說明，持續執行5年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項措施，並推動SMS第三方評鑑後，事故率持續下降，顯示改革成效逐步顯現。

台鐵公司總經理馮輝昇提到，114年重大事故僅2件，較去年減少2件；一般事故40件，減少4件；行車異常事件820件，減少103件，準點率達97.02%。

馮輝昇指出，在營運面，經過票價調整方案實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較去年同期增加19.02%，全年客運收入較113年增加33.13億元。

便當、文創齊發 附屬事業收入達53.33億元

另外，TPASS通勤月票使用人數成長20.09%，在推動地方創生方面，結合鐵道文化與觀光活動，推出多元化觀光列車，馮瑞昇說，114年鐵道觀光營收達約1.34億元，較去年成長21%、乘車人次達到24.97萬，較去年成長35%。至於便當、資產開發在內的附屬事業總收入達53.33億元。

馮瑞昇指出，以便當而言收入達到8.76億元；較113年成長9%。文創商品則是有6886萬元，較113年成長15%。

人力服務部分，馮瑞昇表示，台鐵公司114年進用535人，尚有備取271人，也授權讓各單位根據需求進行招考，以即時補充人力。

台鐵公司董事長鄭光遠說，114年是制度落實的關鍵年，而115年將進一步推動「臺鐵新服務」。未來將以安全治理為主軸，透過「列車服務」與「車站服務」精進計畫，將運輸本業、資產開發、台鐵便當、臺鐵夢工場、台鐵假期(觀光列車)，串聯成臺鐵最珍貴的的「五大明珠項鍊」。

